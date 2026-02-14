Gazi Turali-begova plaketa posthumno dodijeljena ef. Lugaviću

U Gazi Turali-begovoj džamiji u Tuzli u petak, 13. februara 2026. godine, održana je mevludska svečanost povodom 15. februara, Dana Medžlisa Islamske zajednice Tuzla, uz prisustvo velikog broja vjerskih zvaničnika, predstavnika institucija i džematlija.

Program je otvorio imam džamije hafiz Merim-ef. Đulović, koji je uputio riječi dobrodošlice i selama, nakon čega je izveden mevludski program u izvedbi učenika Behram-begove medrese.

Obilježavanje Dana Medžlisa vezano je za 15. februar 1572. godine, datum nastanka vakufname Gazi Turali-bega, koja se smatra jednim od najznačajnijih sačuvanih vakufskih dokumenata u Bosni i Hercegovini. Ovim vakufom utemeljeni su vjerski, privredni i društveni sadržaji koji su oblikovali razvoj Tuzle.

Svečanosti su prisustvovali muftija tuzlanski dr. Vahid-ef. Fazlović, predsjednik Izvršnog odbora Medžlisa prof. dr. Amir Karić, glavni imam hafiz Ahmed-ef. Huskanović, imami, članovi Izvršnog odbora, predstavnici ustanova Islamske zajednice i brojni gosti.

U obraćanju prisutnima, glavni imam hafiz Ahmed-ef. Huskanović govorio je o značaju vakufa i odgovornosti novih generacija.

„Mi, pogotovo u našim mladim naraštajima, njima valja zaželjeti i u emanet ostaviti da se pripremaju da budu bolji od nas. Velika je radost svakog roditelja da mu dijete u životu bude bolje od njega u dobru, u hajru. Posebno je velika radost svakog učitelja da naši učenici budu bolji od nas, da pomjere granice naših uspjeha. Tako i mi, valja nam graditi naše vakufe, našu Zajednicu, naše džemate. To je naš put i naša odgovornost“, poručio je Huskanović.

Muftija tuzlanski dr. Vahid-ef. Fazlović istakao je da svečanost nosi poruku sjećanja i priznanja zaslužnim ličnostima iz vjerskog života Tuzle, podsjećajući i na vrijednost mjeseca ša'bana i dolazak ramazana.

„Velika nam je čast i zadovoljstvo što na ovaj način čuvamo sjećanje na efendiju Lugavića, rahmetullahi alejhi, zajedno s njegovom cijenjenom porodicom. Ova plaketa pripada i njegovoj hanumi i njegovoj djeci, jer tako je to u našoj lijepoj tradiciji, u našim čestitim porodicama“, kazao je muftija Fazlović.

Tokom programa dodijeljene su vakufname zaslužnim džematlijama, a centralni dio svečanosti bila je posthumna dodjela Gazi Turali-begove plakete dugogodišnjem imamu i glavnom imamu Medžlisa IZ Tuzla, rahmetli Muhamed-ef. Lugaviću. Priznanje je uručeno članovima njegove porodice.

U ime porodice obratio se dr. Zijad Lugavić.

„Danas stojim pred vama ispunjen dubokom zahvalnošću i emocijom povodom dodjele plakete Gazi Turali-bega našem babi i suprugu rahmetli Muhamed-ef. Lugaviću za izuzetan doprinos u radu i misiji Medžlisa Islamske zajednice Tuzla. Prije svega, zahvaljujem Uzvišenom Allahu, Gospodaru svjetova koji daje počast kome On hoće i koji prima trud i nijet svih robova. Ova plaketa za našu porodicu nije samo priznanje, ona je emanet i podsjetnik na odgovornost služenja vjeri, zajednici i domovini“, rekao je Lugavić.

Gazi Turali-begova plaketa je najviše godišnje priznanje koje Medžlis Islamske zajednice Tuzla dodjeljuje pojedincima i kolektivima za poseban doprinos radu i razvoju Zajednice, a ustanovljena je 2016. godine.

Muhamed-ef. Lugavić rođen je 1946. godine kod Banovića, završio je Gazi Husrev-begovu medresu, a potom i studije u Bagdadu. Tokom službe obavljao je dužnosti imama u više džamija i gotovo tri decenije bio glavni imam Medžlisa IZ Tuzla. Preminuo je u 75. godini, a u Tuzli je bio prepoznat kao vjerski službenik i zagovornik međureligijskog dijaloga.