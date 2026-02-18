Dočekajmo ramazan zajedno: Ramazanski vozić, program za djecu i puštanje balona u Tuzli

Doček ramazana u Tuzli obilježen je prigodnim događajem pod nazivom „Dočekajmo ramazan zajedno“, koji je okupio veliki broj građana, djece i porodica.

Organizator događaja bio je Medžlis Islamske zajednice Tuzla, a cilj manifestacije bio je da se na simboličan i svečan način najavi dolazak mjeseca ramazana, kroz zajedništvo, radost i sadržaje prilagođene najmlađima.

Program je započeo okupljanjem učesnika u poslijepodnevnim satima, nakon čega je organizovan ramazanski vozić koji je učesnike povezao do Trga slobode, gdje je nastavljen centralni dio manifestacije.

Posebnu pažnju privukao je program koji su izveli polaznici mekteba i učenici islamske vjeronauke, koji su prisutnima predstavili prigodne recitacije i poruke o značaju ramazana. Najmlađi su bili u centru pažnje, a događaj je protekao u vedroj atmosferi, uz porodično druženje i brojne aktivnosti.

Jedan od najupečatljivijih trenutaka bio je iščekivanje ramazanskog topa, nakon čega je upriličeno puštanje balona, što je izazvalo posebno oduševljenje djece i prisutnih građana.

Tokom događaja organizovana je i podjela ramazanskih slatkiša, a posjetioci su imali priliku uživati i u iznenađenjima i poklonima koje su pripremili organizatori.

Iz Medžlisa Islamske zajednice Tuzla poručeno je da je cilj ovakvih okupljanja da se ramazan dočeka u duhu zajedništva, radosti i međusobne pažnje, te da se posebno mladima i djeci približe vrijednosti ovog odabranog mjeseca.