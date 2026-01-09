Objavljena ramazanska vaktija: Evo u koliko sati počinje post prvog dana

Prema vaktiji i hidžretskom kalendaru za 2026. godinu, Islamska zajednica je već objavila raspored ramazanskih vremena i značajnih islamskih datuma, čime su vjernici dobili jasan uvid u tok mjeseca posta, kao i termine ramazanskih i kurban-bajramskih blagdana koji slijede naredne godine.

Objavljena ramazanska vaktija za 1447. hidžretsku godinu obuhvata precizne termine sehura, iftara, namaza i značajnih noći, što vjernicima omogućava pravovremenu pripremu za dolazak ramazana.

Prvi dan posta 19. februara

Ramazan u 2026. godini počinje u četvrtak, 19. februara, kada nastupa prvi dan posta što je potvrđeno i u vaktiji. Noć ranije, u srijedu 18. februara klanjat će se prva teravija, čime i formalno započinje mjesec posta, ibadeta i duhovne obnove.

Prema ramazanskoj vaktiji, ramazan će ove godine trajati 29 dana, a tokom tog perioda vjernici će imati priliku obilježiti i nekoliko izuzetno značajnih datuma koji zauzimaju posebno mjesto u islamskoj tradiciji.

Značajni datumi u ramazanu

U skladu sa objavljenom vaktijom, Lejletul-Bedr pada u petak, 6. marta, dok je Lejletul-Kadr predviđena u noći sa nedjelje na ponedjeljak, odnosno u akšam 16. marta 2026. godine. Ove mubarek noći tradicionalno se obilježavaju pojačanim ibadetom, učenjem Kur’ana i dovama, a vaktija precizira i tačne termine akšam-namaza, čime se vjernicima olakšava organizacija ibadetskih aktivnosti.

Ramazanski bajram u 2026. godini, prema hidžretskom kalendaru i vaktiji, nastupa u petak, 20. marta. Bajram namaz će se klanjati u 06 sati i 29 minuta.

Ovi dani označavaju završetak mjeseca posta i početak bajramskih susreta, obilazaka porodice, prijatelja i komšija, kao i vrijeme jačanja zajedništva i solidarnosti u zajednici.

Kada je riječ o Kurban bajramu, vaktija i hidžretski kalendar za 2026. godinu navode da prvi dan Kurban bajrama pada u srijedu, 27. maja. Kurban bajram će trajati četiri dana, a i za ovaj blagdan vaktija donosi tačne termine namaza i ostalih vjerskih obaveza, što je posebno važno za vjernike koji planiraju klanje kurbana i druge bajramske aktivnosti.

Objavljivanjem ramazanske vaktije za 2026. godinu, Islamska zajednica je omogućila vjernicima da se na vrijeme pripreme za ramazan, planiraju ibadete i porodične obaveze, te sa jasnim vremenskim okvirom dočekaju najodabraniji mjesec u islamskom kalendaru.