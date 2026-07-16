U požaru u Kladnju izgorjeli garaža, šupa i automobil

Požar u Kladnju izbio je sinoć u garaži, a vatra se ubrzo proširila i zahvatila veći dio objekta, poslovni prostor, automobil i šupu, potvrđeno je za RTV Slon iz Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kladanj.

Dojava o požaru zaprimljena je u 23:20 sati posredstvom policije, nakon čega su vatrogasci na mjesto događaja stigli za desetak do 15 minuta.

Prema riječima komandira Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kladanj, po dolasku vatrogasaca požar je već bio velikih razmjera i zahvatio je kompletan objekat.