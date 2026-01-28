Promjene cijena peleta od sada se moraju najavljivati unaprijed

Vlada Federacije BiH donijela je odluku o mjerama neposredne kontrole cijena određenih proizvoda i usluga od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine, kojom se brišu riječi „određivanje najvišeg nivoa cijena za pelet“.
U obrazloženju ove odluke predlagač pojašnjava da je Vlada Federacije BiH 24.10.2025. godine donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o mjerama neposredne kontrole određenih proizvoda i usluga od interesa za Federaciju BiH nakon koje je bila propisana mjera neposredne kontrole „određivanje najvišeg nivoa cijena za pelet“, te da je nakon donošenja te odluke Federalno ministarstvo trgovine održalo sastanke sa predstavnicima trgovaca peletom.
Nadalje, obrazlažu da je nakon detaljne analize efekata primjene propisane mjere, a s ciljem da se u koordinaciji sa predstavnicima trgovaca dođe do zajedničkih rješenja koja će u konačnici zadovoljiti interese građana, te osigurati stabilnost i dostupnost proizvoda na tržištu, zaključeno da nije potrebno dalje nastaviti sa provođenjem iste.
S tim u vezi, s ciljem blagovremenog intervenisanja na tržištu Federacije BiH i sprečavanja špekulativnog i neodgovornog ponašanja svih sudionika u lancu snabdijevanja peletom, neophodno je bilo izvršiti izmjenu, kao i dopunu navedene Odluke, te kao mjeru neposredne kontrole propisati mjeru dostavljanja obavještenja o promjeni cijena i marži za pelet (u jediničnoj mjeri KM/t), čiji promet se vrši u veleprodajnim i maloprodajnim objektima.
Dodat je stav kojim se definiše energent drveni pelet za koji su privredni subjekti dužni Federalnom ministarstvu trgovine dostavljati obavještenja o promjeni cijena i marži na pelet (u jediničnoj mjeri KM/t), čiji promet se vrši u veleprodajnim i maloprodajnim objektima.