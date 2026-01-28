Promjene cijena peleta od sada se moraju najavljivati unaprijed

U obrazloženju ove odluke predlagač pojašnjava da je Vlada Federacije BiH 24.10.2025. godine donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o mjerama neposredne kontrole određenih proizvoda i usluga od interesa za Federaciju BiH nakon koje je bila propisana mjera neposredne kontrole „određivanje najvišeg nivoa cijena za pelet“, te da je nakon donošenja te odluke Federalno ministarstvo trgovine održalo sastanke sa predstavnicima trgovaca peletom.

Nadalje, obrazlažu da je nakon detaljne analize efekata primjene propisane mjere, a s ciljem da se u koordinaciji sa predstavnicima trgovaca dođe do zajedničkih rješenja koja će u konačnici zadovoljiti interese građana, te osigurati stabilnost i dostupnost proizvoda na tržištu, zaključeno da nije potrebno dalje nastaviti sa provođenjem iste.