Evo kako povećati učinkovitost radijatora i ubrzati zagrijavanje prostora

Sa početkom sezone grijanja raste i zabrinutost građana zbog sve većih troškova energije. U mnogim domaćinstvima čest je problem sporo zagrijavanje prostorija, iako sistem grijanja radi satima. Ipak, stručnjaci ističu da se učinkovitost radijatora može poboljšati jednostavnim postupcima koji ne zahtijevaju dodatna finansijska ulaganja.

Iako je kotao ili bojler tehnički ispravan, problemi na samim radijatorima mogu značajno umanjiti efikasnost cijelog sistema grijanja. Neki od najčešćih uzroka gubitka toplote mogu se otkloniti za svega nekoliko minuta, bez ikakvih troškova, piše Mirror.

Jedan od najvažnijih koraka je omogućavanje nesmetanog protoka toplog zraka oko radijatora. Radijatori rade na principu konvekcije – topli zrak se podiže, dok hladniji pada i ulazi u radijator, gdje se zagrijava. Ukoliko je taj protok zraka blokiran namještajem poput kauča, kreveta, ormara ili teškim zavjesama, učinak grijanja se znatno smanjuje.

Stručnjaci za grijanje preporučuju da između radijatora i namještaja bude najmanje trideset centimetara slobodnog prostora. Kako navode stručnjaci za Homes and Gardens, oslobađanje prostora oko radijatora može vidljivo ubrzati i ujednačiti zagrijavanje prostorije, jer se topli zrak tada slobodno kreće.

Često zanemaren, ali važan faktor je i prašina koja se nakuplja na i unutar radijatora. Sloj prašine djeluje kao izolator i zadržava toplinu u samom radijatoru, umjesto da se ona širi u prostor. Zbog toga se prostor sporije zagrijava, a sistem troši više energije kako bi postigao željenu temperaturu.

Čišćenje radijatora je jednostavno i brzo. Prašina između rebara može se ukloniti usisavačem s uskim nastavkom, a kao alternativa može poslužiti i fen za kosu. Fen treba podesiti na najnižu jačinu i usmjeriti zrak odozgo prema dolje, kako bi se prašina ispuhala na pod. Redovno čišćenje omogućava bolji prijenos topline i sprječava neugodne mirise koji nastaju zagrijavanjem prašine.

Ako su pojedine prostorije i dalje hladnije, preporučuje se odzračivanje radijatora. Kada je radijator topao pri dnu, a hladan pri vrhu, to je znak da se u njemu nalazi zrak koji ometa cirkulaciju tople vode. Uz pomoć ključa za odzračivanje, zrak se lako ispušta i omogućava ravnomjerno zagrijavanje cijelog radijatora.

Dodatno, važno je zatvarati vrata između grijanih i negrijanih prostorija kako bi se smanjio gubitak topline. Brtvljenje prozora i vrata, korištenje debljih zavjesa i tepiha također pomažu u zadržavanju toplote. Oni koji imaju tehničko znanje mogu dodatno poboljšati sistem balansiranjem radijatora, odnosno podešavanjem ventila kako bi topla voda ravnomjerno dolazila do svih dijelova doma.

Povećanje efikasnosti grijanja ne mora biti ni skupo ni komplikovano. Jednostavne mjere poput pomjeranja namještaja, redovnog čišćenja i odzračivanja radijatora mogu značajno poboljšati učinak grijanja. Osim ugodnije temperature tokom zimskih mjeseci, ovakvi koraci mogu dovesti i do primjetnog smanjenja potrošnje energije i nižih računa.