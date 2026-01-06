Mještani u hladnim domovima: Više tuzlanskih naselja danima bez struje

Mještani tuzlanskog naselja Šići već više od 48 sati nemaju električnu energiju, nakon što je struja nestala u nedjelju u prijepodnevnim satima. Kvar do danas nije otklonjen, a građani ističu da se situacija dodatno komplikuje zbog niskih temperatura i činjenice da većina domaćinstava nema alternativni način grijanja.

Osim Šića, bez električne energije su i stanovnici naselja Par Selo, Pasci, Orašje i Puračić. Građani iz ovih mjesta navode da su već dva dana u potpunosti bez struje, što otežava osnovno funkcionisanje domaćinstava.

Poseban problem predstavlja grijanje, jer veliki broj kuća koristi električnu energiju kao primarni ili jedini izvor toplote. Zbog toga su mještani primorani boraviti u hladnim prostorijama, a dodatne poteškoće imaju porodice s malom djecom, starije osobe i hronični bolesnici.

Iako su kvarovi prijavljeni nadležnim službama, građani tvrde da konkretne informacije o tome kada će snabdijevanje električnom energijom biti normalizovano još uvijek nemaju. Kako navode, ekipe su na terenu, ali problem do sada nije riješen.

Stanovnici pogođenih naselja apeluju na nadležne da ubrzaju sanaciju kvara, upozoravajući da dugotrajni nestanak struje u zimskim uslovima može imati ozbiljne posljedice po zdravlje i sigurnost ljudi.