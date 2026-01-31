Ovo su greške u domu koje vam povećavaju račun za grijanje

Zimski period u mnogim domaćinstvima donosi veće troškove jer se sistemi grijanja koriste znatno intenzivnije. Ove godine, zbog ranijeg početka sezone grijanja i nižih temperatura, računi bi mogli biti viši nego prethodnih godina, navodi CBS News. Ipak, pad temperature ne mora automatski značiti i veći udar na kućni budžet. Stručnjaci ističu da se uz nekoliko jednostavnih promjena u domu može ostvariti značajna ušteda, uz zadržavanje topline i ugodnosti u prostoru, prenosi Best Life.

Jedna od čestih grešaka je zatvaranje zavjesa i sprečavanje ulaska prirodne svjetlosti. Iako zimsko sunce nije jako kao ljeti, ono ipak može pomoći u zagrijavanju prostora. Ryan Meagher iz građevinske kompanije BVM Contracting objašnjava da domovi koji tokom zime dobijaju dosta sunčeve svjetlosti mogu imati korist od takozvanog solarnog dobitka, jer se prostor zagrijava prirodno, bez dodatnog rada grijanja. Zbog toga se preporučuje da se tokom dana zavjese drže otvorene.

Zanemarivanje redovnog održavanja sistema grijanja također povećava troškove. Shaun Martin iz kompanije The Home Buying Company naglašava da se filter peći treba mijenjati svaka tri mjeseca ili prema preporuci proizvođača. Začepljen filter otežava protok zraka, zbog čega sistem mora raditi jače, što povećava potrošnju energije.

Važno je i gdje se nalazi termostat. Ako je postavljen blizu vrata, prozora, izvora toplote ili direktnog sunčevog svjetla, može davati pogrešna očitanja temperature i uzrokovati nepotrebno pojačavanje grijanja. Idealno mjesto je centralni dio doma, dalje od prozora, vrata i izvora toplote. Ako nije moguće promijeniti lokaciju, rješenje može biti pametni termostat kojim se upravlja putem telefona.

Problem mogu predstavljati i zastarjeli ili loše podešeni termostati. Robert Johnson iz Coast Appliancesa upozorava da korištenje više grijalica ili loše podešen termostat može znatno povećati potrošnju energije. Programabilni i pametni termostati omogućavaju precizniju kontrolu temperature i smanjuju rasipanje energije.

Veliki trošak predstavlja i grijanje doma dok niko nije u njemu. Stručnjaci savjetuju da se temperatura smanji tokom radnog dana, putovanja ili odmora, ali da ne ide ispod 15 do 16 stepeni kako ne bi došlo do smrzavanja instalacija. Također se preporučuje da temperatura u domu tokom zime ne prelazi oko 20 stepeni kako bi sistem grijanja radio efikasnije.

Često zanemaren detalj su i prozori. Zaključani prozori su bolje zaptiveni i manje propuštaju hladan zrak. Nezaključani prozori mogu stvarati propuh, čak i ako se to odmah ne primijeti.

Troškovi energije povećavaju se i zbog previsoke temperature bojlera. Johnson upozorava da postavljanje temperature iznad oko 49 stepeni Celzijusa može uzrokovati dodatne gubitke toplote i povećati godišnje troškove za 30 do 60 dolara.

Ulazna vrata također mogu biti izvor gubitka toplote ako su brtve istrošene. Meagher naglašava da je zamjena brtvi jednostavan posao koji može znatno smanjiti gubitak toplog zraka i smanjiti troškove grijanja.

Dodatni problem može biti slaba izolacija pojedinih dijelova doma, poput tavana, podruma, garaža ili sličnih prostora. Ako ti dijelovi nisu dobro izolirani, sistem grijanja mora raditi jače kako bi održao temperaturu u ostatku kuće. Stručnjaci posebno preporučuju dodatnu izolaciju garažnih vrata u hladnijim područjima jer to može značajno poboljšati energetsku efikasnost doma.