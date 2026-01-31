Koliko novca je “normalno” imati na računu?

Pitanje koliko novca bi osoba trebala imati na tekućem računu nema jednostavan odgovor, ali nova analiza Deutsche Bank daje pregled prosječne štednje građana Njemačke po starosnim grupama, prenosi Fenix Magazine.

Podaci pokazuju da mlađe osobe u pravilu imaju manje novca na računima, dok starije generacije raspolažu većim iznosima. Prema istraživanju, osobe od 16 do 24 godine u prosjeku imaju oko 1.400 eura na računu. Kod starosne grupe od 25 do 34 godine prosjek raste na oko 2.200 eura. Osobe između 35 i 44 godine u prosjeku imaju oko 2.600 eura, dok građani od 45 do 54 godine raspolažu sa oko 3.300 eura. Za starosnu grupu od 55 do 64 godine prosječan iznos je oko 3.100 eura, dok najveći prosjek imaju osobe starije od 75 godina, oko 4.200 eura.

Važno je naglasiti da se radi o prosječnim vrijednostima koje ne moraju odražavati stvarno finansijsko stanje svakog pojedinca. Ono što se smatra „normalnim“ stanjem na računu zavisi od životnog stila, visine prihoda, troškova i ličnih finansijskih ciljeva.

Postoje i izražene regionalne razlike. U većim gradovima prosječni iznosi na računima su veći nego u ruralnim područjima, a razlike su primjetne i među pojedinim njemačkim saveznim državama.

Stručnjaci upozoravaju da držanje velikih iznosa novca na tekućem računu nije uvijek dobra finansijska odluka. Iako novac na računu daje osjećaj sigurnosti i likvidnosti, on ne donosi dodatnu zaradu, dok inflacija vremenom smanjuje njegovu realnu vrijednost.

Zadržavanje određenog iznosa na računu ima smisla zbog svakodnevnih troškova i neplaniranih situacija, ali se višak sredstava često isplati rasporediti kroz druge oblike štednje ili ulaganja kako bi se dugoročno očuvala i povećala vrijednost novca.