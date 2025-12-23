Recept koji se rijetko pravi, a pamti se po ukusu: Ukiseljeni bijeli luk

U državama brdovitog Balkana priprema zimnice nekada je bila dio svakodnevice i gotovo da nije bilo domaćinstva bez nekoliko tegli turšije, paprike ili ajvara.

Aromatični dodatak jelima

Danas se ta navika znatno promijenila, dijelom zbog ubrzanog načina života, dijelom zato što su gotovi proizvodi često dostupni po cijenama koje teško mogu konkurisati kućnoj radinosti.

Ipak, postoje recepti koji se ne mogu pronaći na policama trgovina, a jedan od onih koji se posebno cijeni među ljubiteljima domaće kuhinje jeste ukiseljeni bijeli luk. Riječ je o jednostavnom, ali aromatičnom dodatku jelima, koji uz malo truda daje potpuno drugačiji ukus od industrijskih varijanti.

Za ovaj recept potrebni su bijeli vinski ocat, so, malo šećera, timijan, nekoliko zrna bibera i oljušteni čenovi bijelog luka. Upravo kombinacija blage kiselosti, začina i prirodne slatkoće čini da bijeli luk zadrži aromu, ali izgubi oštrinu koja mnogima smeta kod svježih čenova.

Kako pripremiti ukiseljeni bijeli luk

U manjoj posudi zagrijava se sirće sa solju i šećerom dok ne proključa, nakon čega se dodaju začini. Vruća tečnost se potom prelije preko čenova bijelog luka koji su prethodno gusto složeni u sterilizovanu teglu.

Teglu je potrebno dobro zatvoriti i ostaviti na sobnoj temperaturi, gdje može stajati i do dva mjeseca bez gubitka kvaliteta.

Kako ga koristiti u ishrani

Ovako pripremljen ukiseljeni bijeli luk najčešće se služi kao salata uz hladna predjela, suhomesnate proizvode ili sireve, ali se može koristiti i kao zanimljiv dodatak sendvičima, salatama ili kuhanim jelima.

Njegov blagi, ali prepoznatljiv ukus lako pronađe mjesto u svakoj kuhinji, posebno kod onih koji cijene domaće i autentične recepte.