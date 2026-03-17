Kaja Kallas: EU za sada neće proširiti pomorsku misiju na Hormuški moreuz

Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas izjavila je da Evropska unija za sada ne planira proširiti svoju pomorsku misiju na Hormuški moreuz, iako će države članice nastaviti razgovore o mogućim koracima za očuvanje sigurnosti ovog važnog plovnog puta.

Govoreći uoči sastanka ministara vanjskih poslova EU u Briselu, Kallas je naglasila da je za Evropu izuzetno važno da Hormuški moreuz ostane otvoren za međunarodni brodski saobraćaj. Prema njenim riječima, članice Unije razmatraju koje mjere mogu poduzeti kako bi doprinijele stabilnosti i sigurnosti u toj regiji.

Jedna od opcija o kojoj se razgovaralo jeste mogućnost izmjene mandata pomorske misije EU „Aspides“, koja trenutno djeluje u Crvenom moru s ciljem zaštite trgovačkih brodova od napada jemenskih Huta. Međutim, za sada nije donesena odluka da se ta misija proširi i na Hormuški moreuz.

Kallas je istakla da će države članice Unije nastaviti raspravljati o potencijalnim rješenjima, uključujući i diplomatske inicijative koje bi pomogle stabilizaciji situacije. Kao primjer navela je raniji model međunarodne saradnje koji je omogućio izvoz žitarica iz Ukrajine preko Crnog mora.

Hormuški moreuz predstavlja jednu od najvažnijih pomorskih tačaka na svijetu jer kroz njega prolazi veliki dio globalnog prometa energenata. Procjenjuje se da se tim morskim prolazom transportuje oko petine svjetske nafte, zbog čega svaki poremećaj u plovidbi može imati ozbiljne posljedice po globalno tržište energije i ekonomiju.

Zbog rastućih napetosti na Bliskom istoku, međunarodna zajednica sve više upozorava na važnost očuvanja sigurnosti u ovom strateški ključnom području. Evropska unija, kako je poručila Kallas, nastavit će pratiti situaciju i koordinirati eventualne poteze sa svojim partnerima.