Švicarska proglasila pet dana žalosti nakon tragičnog požara

Zbog razornog požara koji je u novogodišnjoj noći izbio u jednom od popularnih barova u skijaškom centru Crans-Montana, vlasti su proglasile petodnevnu nacionalnu žalost. Prema zvaničnim podacima, u požaru je stradalo više od 47 osoba, dok je najmanje 115 ljudi povrijeđeno.

U znak sjećanja na nastradale, širom zemlje građani pale svijeće i ostavljaju cvijeće na trgovima i drugim mjestima okupljanja. Zastave su spuštene na pola koplja, a javni prostor obilježen je tišinom, tugom i nevjericom zbog jedne od najtežih nesreća u novijoj historiji Švicarska.

Dosadašnje informacije pokazuju da većinu stradalih čine mlade osobe u dobi od 16 do 26 godina, koje su se u trenutku izbijanja požara nalazile u prepunom ugostiteljskom objektu. Požar je izbio nešto više od sat vremena nakon ponoći, tokom novogodišnjeg dočeka, kada je u baru boravio veliki broj gostiju.

Nadležne službe i dalje provode opsežnu istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do tragedije. Švicarska policija je saopćila da je, na osnovu dosadašnjih saznanja, isključena mogućnost terorističkog napada.

Vlasti su poručile da će javnost biti pravovremeno informisana o svim novim detaljima i rezultatima istrage. U međuvremenu, komemoracije i izrazi solidarnosti s porodicama poginulih nastavljaju se širom zemlje, dok Švicarska zajednički oplakuje izgubljene živote.