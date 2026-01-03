Švicarska proglasila pet dana žalosti nakon tragičnog požara

RTV SLON
Požar u baru u poznatom skijalištu Crans-Montani u Švicarskoj/ Foto: Screenshot Youtube

Zbog razornog požara koji je u novogodišnjoj noći izbio u jednom od popularnih barova u skijaškom centru Crans-Montana, vlasti su proglasile petodnevnu nacionalnu žalost. Prema zvaničnim podacima, u požaru je stradalo više od 47 osoba, dok je najmanje 115 ljudi povrijeđeno.

U znak sjećanja na nastradale, širom zemlje građani pale svijeće i ostavljaju cvijeće na trgovima i drugim mjestima okupljanja. Zastave su spuštene na pola koplja, a javni prostor obilježen je tišinom, tugom i nevjericom zbog jedne od najtežih nesreća u novijoj historiji Švicarska.

Dosadašnje informacije pokazuju da većinu stradalih čine mlade osobe u dobi od 16 do 26 godina, koje su se u trenutku izbijanja požara nalazile u prepunom ugostiteljskom objektu. Požar je izbio nešto više od sat vremena nakon ponoći, tokom novogodišnjeg dočeka, kada je u baru boravio veliki broj gostiju.

Nadležne službe i dalje provode opsežnu istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do tragedije. Švicarska policija je saopćila da je, na osnovu dosadašnjih saznanja, isključena mogućnost terorističkog napada.

Vlasti su poručile da će javnost biti pravovremeno informisana o svim novim detaljima i rezultatima istrage. U međuvremenu, komemoracije i izrazi solidarnosti s porodicama poginulih nastavljaju se širom zemlje, dok Švicarska zajednički oplakuje izgubljene živote.

pročitajte i ovo

BiH

Ambasador Katara uputio saučešće povodom tragedije u Tuzli

Politika

SDA TK uputila saučešće i zahvalila službama koje su reagovale nakon...

Tuzla i TK

JU BKC TK odgodio sve programe u naredna tri dana zbog...

Vijesti

Direktor Doma penzionera: Na sedmom spratu se nalazila ambulanta

Vijesti

Skupština i Vlada KS uputile saučešće povodom tragedije u Tuzli

Istaknuto

Švicarci spasili državljanina BiH sa litice pa ga uhapsili

Tuzla i TK

Plaćanje parkinga u Tuzli sada moguće putem nove aplikacije

Vijesti

Ako putujete automobilom u susjednu zemlju, ovo trebate znati

Vijesti

Penzije, za povećanje od februara potrebna su jos dva koraka

BiH

Snijeg zabijelio pojedine dijelove BiH, padavine se šire i na ostatak zemlje

Vijesti

Šta je Južna interkonekcija i zašto je ključna za BiH?

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]