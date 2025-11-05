SDA TK uputila saučešće i zahvalila službama koje su reagovale nakon tragedije u Domu penzionera Tuzla

SDA Tuzlanskog kantona uputila je saučešće porodicama žrtava nakon tragedije u Domu penzionera Tuzla u kojoj je izgubljeno više života, naglasivši da dijele bol građana Tuzle i cijelog kantona.

U saopštenju je upućena zahvalnost pripadnicima Profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, kao i vatrogascima iz Kalesije, Lukavca i Srebrenika, koji su u teškim uslovima učestvovali u gašenju požara i spašavanju štićenika. Zahvala je upućena i zdravstvenim radnicima Doma zdravlja Tuzla i timovima hitne pomoći iz više općina, građanima koji su pomagali u evakuaciji, kao i osoblju UKC-a Tuzla koje je zbrinulo povrijeđene i pružilo neophodnu medicinsku njegu.

Posebno je istaknuta uloga pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona koji su, zajedno sa vatrogascima i medicinskim ekipama, učestvovali u evakuaciji i osiguranju mjesta nesreće.

U poruci podrške stranka navodi da su misli upućene prema svim povrijeđenim osobama, uključujući štićenike, vatrogasce i pripadnike MUP-a TK koji su na liječenju, uz želje za njihov što brži oporavak.

Istaknuto je i da tragedija snažno podsjeća na važnost sigurnosti u ustanovama koje brinu o starijim osobama, te na potrebu kontinuiranog ulaganja u opremu, infrastrukturu i standarde zaštite kako bi se spriječile slične nesreće u budućnosti.