SDA TK uputila saučešće i zahvalila službama koje su reagovale nakon tragedije u Domu penzionera Tuzla

RTV SLON

SDA Tuzlanskog kantona uputila je saučešće porodicama žrtava nakon tragedije u Domu penzionera Tuzla u kojoj je izgubljeno više života, naglasivši da dijele bol građana Tuzle i cijelog kantona.

U saopštenju je upućena zahvalnost pripadnicima Profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, kao i vatrogascima iz Kalesije, Lukavca i Srebrenika, koji su u teškim uslovima učestvovali u gašenju požara i spašavanju štićenika. Zahvala je upućena i zdravstvenim radnicima Doma zdravlja Tuzla i timovima hitne pomoći iz više općina, građanima koji su pomagali u evakuaciji, kao i osoblju UKC-a Tuzla koje je zbrinulo povrijeđene i pružilo neophodnu medicinsku njegu.

Posebno je istaknuta uloga pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona koji su, zajedno sa vatrogascima i medicinskim ekipama, učestvovali u evakuaciji i osiguranju mjesta nesreće.

U poruci podrške stranka navodi da su misli upućene prema svim povrijeđenim osobama, uključujući štićenike, vatrogasce i pripadnike MUP-a TK koji su na liječenju, uz želje za njihov što brži oporavak.

Istaknuto je i da tragedija snažno podsjeća na važnost sigurnosti u ustanovama koje brinu o starijim osobama, te na potrebu kontinuiranog ulaganja u opremu, infrastrukturu i standarde zaštite kako bi se spriječile slične nesreće u budućnosti.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Uviđaj u Domu penzionera Tuzla nastavlja se sutra

BiH

Vijeće ministara BiH bez kvoruma za odluku o Danu žalosti

Vijesti

Vlada Federacije BiH proglasila 6. novembar Danom žalosti zbog tragedije u...

Istaknuto

Duška Jurišić: Podrška spasiocima i onima, koji su spašeni

BiH

Ministar Hurtić uputio izraze saučešća porodicama stradalih u tragediji u Tuzli

Vijesti

Sutra dan žalosti u TK

BiH

Dan žalosti u BiH nije proglašen iz političkih razloga

Tuzla i TK

Uviđaj u Domu penzionera Tuzla nastavlja se sutra

BiH

Tursko Ministarstvo vanjskih poslova izrazilo saučešće povodom tragedije u Tuzli

Tuzla i TK

Učenici u TK minutom šutnje odaju počast stradalima u požaru u Domu penzionera

Vijesti

Ramo Isak u Tuzli: Saučešće porodicama i zahvalnost herojima

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]