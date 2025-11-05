JU BKC TK odgodio sve programe u naredna tri dana zbog tragedije u Tuzli

JU Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona saopćio je da su svi programi najavljeni u naredna tri dana odgođeni, u znak poštovanja prema žrtvama tragičnog požara u Domu penzionera u Tuzli koji je potresao grad, kanton i cijelu Bosnu i Hercegovinu.

Naveli su da je ova odluka donesena zbog dubokog suosjećanja sa porodicama stradalih i svim građanima koji prolaze kroz težak trenutak nakon nezapamćene tragedije.

Koncert Ramba Amadeusa, koji je prvobitno planiran za četvrtak, šestog novembra, bit će održan jedanaestog decembra. Promocija knjige Amre Imširagić „S kim živiš u svojoj glavi“, najavljena za isti datum, također se odgađa, a novi termin bit će naknadno objavljen. Koncert Folklornog ansambla Panonija, zamišljen za sedmi novembar, održat će se dvanaestog novembra.

U saopćenju se poručuje da JU BKC TK porodicama stradalih upućuje iskrene izraze saučešća uz želju da pronađu snagu u ovim najtežim trenucima, dok povrijeđenima žele potpuni i brz oporavak.