JU BKC TK odgodio sve programe u naredna tri dana zbog tragedije u Tuzli

RTV SLON

JU Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona saopćio je da su svi programi najavljeni u naredna tri dana odgođeni, u znak poštovanja prema žrtvama tragičnog požara u Domu penzionera u Tuzli koji je potresao grad, kanton i cijelu Bosnu i Hercegovinu.

Naveli su da je ova odluka donesena zbog dubokog suosjećanja sa porodicama stradalih i svim građanima koji prolaze kroz težak trenutak nakon nezapamćene tragedije.

Koncert Ramba Amadeusa, koji je prvobitno planiran za četvrtak, šestog novembra, bit će održan jedanaestog decembra. Promocija knjige Amre Imširagić „S kim živiš u svojoj glavi“, najavljena za isti datum, također se odgađa, a novi termin bit će naknadno objavljen. Koncert Folklornog ansambla Panonija, zamišljen za sedmi novembar, održat će se dvanaestog novembra.

U saopćenju se poručuje da JU BKC TK porodicama stradalih upućuje iskrene izraze saučešća uz želju da pronađu snagu u ovim najtežim trenucima, dok povrijeđenima žele potpuni i brz oporavak.

pročitajte i ovo

Vijesti

Direktor Doma penzionera: Na sedmom spratu se nalazila ambulanta

Vijesti

Skupština i Vlada KS uputile saučešće povodom tragedije u Tuzli

Vijesti

U Srbiji pronađena tijela starijeg bračnog para: Unuk osumnjičen da je...

Tuzla i TK

Završeni radovi na parku „Husinski rudar“ u Tuzli

Vijesti

Nasilje ne bira spol: Zločin u mjestu kod Gračanice

Vijesti

Novi detalji ubistva u Gračanici

Tuzla i TK

Tužilaštvo TK o slučaju trgovine ljudima u TK

Vijesti

Tužilaštvo TK o požaru u Domu penzionera

Vijesti

BiH i OSCE jačaju saradnju u borbi protiv korupcije

Vijesti

Vučić uputio saučešće prodicama stradalih u požaru u Tuzli: Srbija spremna da pomogne

Vijesti

Direktor Doma penzionera: Na sedmom spratu se nalazila ambulanta

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]