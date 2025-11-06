Ambasador Katara uputio saučešće povodom tragedije u Tuzli

Ambasador Države Katar u Bosni i Hercegovini Meshaal bin Ali al-Attiyah uputio je pisma saučešća nakon velikog požara koji je u utorak navečer odnio 12 života u Domu penzionera u Tuzli.

Pisma saučešća upućena su predsjedavajućem Predsjedništva BiH Željku Komšiću i premijeru Tuzlanskog kantona Irfanu Halilagiću.

– U ime Ambasade Države Katar u BiH, kao i u svoje lično ime, izražavam duboko žaljenje i tugu povodom tragičnog događaja koji se desio 4. novembra u domu za starije osobe u Tuzli, a koji je, prema dostupnim informacijama, rezultirao smrću dvanaest osoba i velikim brojem povrijeđenih građana – naveo je ambasador Al-Attiyah.

Uime svoje zemlje, šef Misije Države Katar u Sarajevu izrazio je poruke podrške i solidarnosti.

– U ovim teškim trenucima, upućujem Vama lično, porodicama žrtava, kao i cijelom narodu Bosne i Hercegovine, iskreno saučešće, saosjećanje i solidarnost. Molimo Svevišnjeg da podari milost i oprost preminulima, te snagu i strpljenje njihovim najbližima da prebrode ovu bolnu tragediju. Povrijeđenima želimo brz i potpun oporavak. Ujedno potvrđujem stalnu posvećenost Ambasade Države Katar jačanju prijateljskih odnosa između naših zemalja, na dobrobit oba naroda – naveo je ambasador Al-Attiyah u pismu saučešća predsjedavajućem Komšiću.