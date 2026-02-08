Zaboravite neugodan miris iz WC školjke, dovoljna je jedna kašika onoga što obično bacate u smeće

RTV SLON
Foto: Ilustracija napravljena pomoću umjetne inteligencije

Neugodan miris u stanu nakon povratka s godišnjeg odmora često dolazi iz kupatila, najčešće iz WC školjke u kojoj je voda dugo stajala. Kada voda u sifonu miruje danima, dolazi do isparavanja i oslobađanja plinova koji stvaraju neprijatan miris u prostoru.

Postoji jednostavno kućno rješenje koje može pomoći da se taj problem ublaži, a riječ je o talogu od kafe. Prema pisanju njemačkog Bilda, talog od kafe ima sposobnost da veže i upija neugodne mirise, zbog čega se već koristi za neutralisanje mirisa u frižideru i drugim zatvorenim prostorima. Isti princip može se primijeniti i u zahodu, gdje može smanjiti neugodne mirise koji dolaze iz odvoda.

Talog od kafe ima i blago abrazivno djelovanje. Sitna zrnca mogu pomoći u uklanjanju manjih naslaga koje se stvaraju u školjci kada voda dugo stoji. Ova metoda je praktična i bez dodatnih troškova, jer talog ostaje nakon svakodnevne pripreme napitka i može se iskoristiti umjesto da se baci. Uz to, ne opterećuje otpadne vode niti zrak u prostoriji kao neka hemijska sredstva za osvježavanje i čišćenje.

pročitajte i ovo

Magazin

Kako ukloniti ogrebotine s drvenih podova? Ponovno će zablistati uz ovaj...

Magazin

Uz ovaj jednostavan trik očistite masnoću iz mikrovalne

Magazin

Žene otkrile: Ovo je trik za brzo sušenje veša tokom zime

Magazin

Kako se riješiti neprijatnih mirisa nakon kuhanja?

Magazin

Genijalan trik sa šibicama može spasiti sobne biljke koje venu

Magazin

Evo kako da smanjite račune za struju uz ova četiri trika

Vijesti

Ljubav na prvi pogled iz 1966. godine: Priča o braku koji traje šest decenija

Sport

Edin Džeko oborio još jedan rekord u Njemačkoj

Politika

SBiH kritikovala Bećirovića i Konakovića zbog odnosa prema Dodikovim nastupima u SAD

Sport

Tri godine od smrti legendarnog Miroslava Ćire Blaževića

Vijesti

CIK BiH objavio prve podatke o izlaznosti na ponovljenim izborima

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]