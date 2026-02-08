Zaboravite neugodan miris iz WC školjke, dovoljna je jedna kašika onoga što obično bacate u smeće

Neugodan miris u stanu nakon povratka s godišnjeg odmora često dolazi iz kupatila, najčešće iz WC školjke u kojoj je voda dugo stajala. Kada voda u sifonu miruje danima, dolazi do isparavanja i oslobađanja plinova koji stvaraju neprijatan miris u prostoru.

Postoji jednostavno kućno rješenje koje može pomoći da se taj problem ublaži, a riječ je o talogu od kafe. Prema pisanju njemačkog Bilda, talog od kafe ima sposobnost da veže i upija neugodne mirise, zbog čega se već koristi za neutralisanje mirisa u frižideru i drugim zatvorenim prostorima. Isti princip može se primijeniti i u zahodu, gdje može smanjiti neugodne mirise koji dolaze iz odvoda.

Talog od kafe ima i blago abrazivno djelovanje. Sitna zrnca mogu pomoći u uklanjanju manjih naslaga koje se stvaraju u školjci kada voda dugo stoji. Ova metoda je praktična i bez dodatnih troškova, jer talog ostaje nakon svakodnevne pripreme napitka i može se iskoristiti umjesto da se baci. Uz to, ne opterećuje otpadne vode niti zrak u prostoriji kao neka hemijska sredstva za osvježavanje i čišćenje.