Ćiro biciklijada Hutovo Ravno bit će održana u nedjelju, 10. maja 2026. godine, kada će biciklisti iz različitih krajeva regije voziti jednom od najpoznatijih trasa stare uskotračne pruge kroz Hercegovinu. Događaj organizuje Udruga „HerzegovinaBike“, a ovogodišnja biciklijada nosi i posebnu emotivnu poruku jer se održava u znak sjećanja na Nikšu Vuletića, dugogodišnjeg direktora Špilje Vjetrenica i jednog od najvećih promotora cikloturizma u općini Ravno.

Start biciklijade planiran je u 11 sati ispred područne škole u Hutovu selu, dok ruta vodi kroz Popovo polje sve do Ravnog. Učesnike očekuje vožnja duga oko 35 kilometara u jednom pravcu, odnosno ukupno 70 kilometara za one koji budu vozili povratnu dionicu.

Organizatori ističu da je riječ o jednoj od najatraktivnijih dionica nekadašnje pruge Ćiro, koja prolazi uz akumulaciono jezero i stare željezničke stanice koje i danas podsjećaju na vrijeme parne lokomotive i nekadašnji život u Hercegovini. Posebnu pogodnost predstavlja činjenica da je podloga u potpunosti asfaltirana i ravna, zbog čega je ruta pogodna za različite tipove bicikala, od brdskih do trekking i cestovnih modela.

Ćiro biciklijada Hutovo Ravno u znaku sjećanja na Nikšu Vuletića