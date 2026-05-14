/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 14. maj

Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 14. maj

Usvojenim izmjenama Zakona o sigurnosti saobraćaja u BiH uvode se strožije kazne za bahatu vožnju, uključujući mogućnost oduzimanja vozačke dozvole i vozila.

Profesionalni vojnici u Oružanim snagama BiH moći će služiti do 49. godine, nakon što je Dom naroda PSBiH usvojio izmjene zakona.

Vrhovni sud FBiH potvrdio je presudu Emiru Selimoviću, koji je pravosnažno osuđen na 45 godina zatvora.

Ministarstvo obrazovanja i nauke TK najavilo je da će u predmetu Evropskog univerziteta Kallos postupati u skladu sa zakonom i odlukom Kantonalnog suda u Tuzli.

Pravni zastupnik Evropskog univerziteta Kallos tvrdi da univerzitet ima važeće akreditacije i dozvole za rad, te da će nastaviti koristiti sva pravna sredstva.

Vlada TK predložila je da kriminalistički policajci dobiju poseban dodatak na plaću od 35 posto osnovne plaće.

Grad Tuzla obilježit će 15. maj, Dan odbrane Tuzle, polaganjem cvijeća, odavanjem počasti i ceremonijalnom povorkom od Brčanske Malte do Slane Banje.

U Banji Koviljači održava se 48. Svjetski kongres balneoklimatologa, koji okuplja stručnjake iz oblasti banjskog liječenja, rehabilitacije i medicinske hidrologije.

U BKC-u Tuzla najavljena je predstava “Kriva”, društveno angažovani projekat koji se bavi femicidom i okrivljavanjem žrtava.

Rukometna reprezentacija BiH večeras u tuzlanskom Mejdanu igra prvi susret dvomeča protiv Farskih Ostrva.

Košarkaši Slobode Energoinvest ostvarili su prvu pobjedu u Ligi 4, savladavši Široki u Mejdanu rezultatom 84:72.