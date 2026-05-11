Ćiro biciklijada održana je proteklog vikenda na dionici Hutovo – Ravno, gdje se okupilo oko pedeset biciklista iz različitih dijelova regije kako bi zajedno odali počast prerano preminulom Nikši Vuletiću, dugogodišnjem direktoru Špilje Vjetrenica i jednom od ljudi koji su snažno podržavali razvoj cikloturizma u Hercegovini.

Druga ovogodišnja vožnja organizovana je pod nazivom „In Memoriam Nikša Vuletić“, a osim sportskog i turističkog značaja, događaj je imao i emotivnu dimenziju. Hercegovina je ove nedjelje bicikliste dočekala sunčanim vremenom, ali i pejzažima stare uskotračne pruge kojom je nekada prolazio legendarni Ćiro.

Ćiro biciklijada kao spoj sporta, prirode i sjećanja