Apel: Pomozimo Ameli da dočeka još mnogo zagrljaja svoje unuke

Na 50. rođendan Amеlе Imširović iz Srebrenika, HO Pomozi.ba pokrenula je apel za pomoć. “Iako rođendan obično slavimo radošću, ovaj poseban dan koristimo da pružimo podršku Ameli u njenoj hrabroj borbi s rakom. Pozivom na broj 17041 za nju donirate 2 KM.” – navode iz Pomozi.ba.

Amela boluje od karcinoma bubrega sa metastazama na mozgu, plućima i kostima. Uprkos teškoj dijagnozi, Amela se trudi živjeti svaki dan s osmijehom, a povremeni bolovi ne brišu njenu snagu i dostojanstvo. Samostalno se kreće, a ljekari daju dobre prognoze za nastavak liječenja.

Međutim, nastavak liječenja ne može finansirati ni Amela, ni njena porodica, ni prijatelji koji su joj pružali podršku. Jer, bolest pogađa ne samo jednu osobu, nego cijelu porodicu.

Taman kada je došlo vrijeme da Amela uživa sa svojim kćerkama i unukom Asyom Nur, koja ima samo četiri godine i kojoj je nana Amela najdraža osoba u životu, suočavaju se s ogromnim izazovom. Svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaki trenutak igre s Asyom sada nose dodatnu težinu, ali i nadu. Njihova ljubav i zajedništvo dokaz su koliko je Amela važna i voljena.

Za nastavak liječenja, samo do marta 2026. godine, potrebno je 50.078,77 eura. Pomozimo ovoj hrabroj ženi i njenoj porodici da prikupe potrebna sredstva i daju Ameli šansu za život i još mnogo tih dragocjenih trenutaka sa svojom unukom.

Donacije su moguće i klikom na opciju “Doniraj odmah” na OVOM linku, kao i putem bankovnih računa.

Za korisnike BBI, Union i Asa banke, omogućena je i donacija putem KVIKO aplikacije, uz obavezno naglašavanje svrhe uplate. Za klijente Intesa Sanpaolo Banke omogućena je donacija putem m-Intesa mobilne aplikacije, jednokratno ili uz svaki nalog plaćanja. Korisnici Sparkasse Banke mogu vršiti uplate direktno i bez naknade putem funkcije “Doniraj” u aplikaciji SIMPL, uz navođenje svrhe uplate.

RAČUNI ZA UPLATE:

PayPal:

[email protected]

(Amela Imširović)

Za uplate iz BiH: NLB Banka d.d. 132-260-20223371-17 UniCredit Bank 338-730-22202506-52 Intesa Sanpaolo Banka BiH 154-180-20085330-48 Raiffeisen Bank 161-000-02481200-94 Bosna Bank International d.d 141-306-53201196-79 ZiraatBank BH d.d. Sarajevo 186-121-03108095-46 Asa banka d.d. Sarajevo 134-105-11300001-66 Sparkasse Bank BiH 199-496-00059682-82

Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo

Svrha: Amela Imširović

Za uplate iz inostranstva na račun Pomozi.ba u Austriji: ERSTE BANK IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100 BIC: GIBAATWWXXX Wien, Oesterreich Name: POMOZI.BA – ÖSTERREICH Verwendungszweck: Amela Imširović Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope: ING SWIFT: INGBNL2A IBAN: NL63INGB0675431905 St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL Het doel van de betaling: Amela Imširović

Za uplate iz Turske:

VAKIF KATILIM BANKASI A.S.

IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01

İstanbul, Türkiye

Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği

Açıklama: Amela Imširović

