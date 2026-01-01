Zimska depresija ili samo umor od praznika

Januar je mjesec u kojem se mnogi ljudi osjećaju iscrpljeno, bezvoljno i emotivno prazno, pa se često postavlja pitanje da li je riječ o zimskoj depresiji ili samo o prolaznom umoru nakon praznika. Psiholozi upozoravaju da je važno razlikovati ova dva stanja, jer iako imaju slične simptome, zahtijevaju drugačiji pristup.

Umor od praznika najčešće je kratkotrajan. Povezan je s neredovnim snom, povećanom potrošnjom energije, promjenama u ishrani i naglim povratkom obavezama nakon perioda odmora. Takvo stanje obično traje nekoliko dana ili sedmica i postepeno se povlači kako se osoba vraća u rutinu.

S druge strane, zimska depresija, poznata i kao sezonski afektivni poremećaj, ima dublje i dugotrajnije simptome. Ona se najčešće javlja u zimskim mjesecima zbog manjka dnevne svjetlosti, a manifestuje se trajnim osjećajem tuge, gubitkom interesa za svakodnevne aktivnosti, pojačanim umorom, promjenama apetita i poteškoćama sa koncentracijom.

Psiholozi ističu da je ključna razlika u trajanju i intenzitetu simptoma. Ako se neraspoloženje ne smanjuje nakon nekoliko sedmica, ako utiče na posao, odnose i svakodnevno funkcionisanje, ili ako je praćeno osjećajem beznađa, tada je važno potražiti stručnu pomoć.

Kao preventivne mjere savjetuju se boravak na dnevnom svjetlu, redovna fizička aktivnost, uravnotežena ishrana i održavanje socijalnih kontakata. U slučaju jačih simptoma, razgovor s psihologom ili psihijatrom može pomoći u pravovremenom prepoznavanju i liječenju problema.

Januar mnogima teško pada, ali razumijevanje vlastitog stanja i prepoznavanje signala koje tijelo i psiha šalju prvi su korak ka lakšem ulasku u novu godinu.

