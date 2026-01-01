Koliko nas zaista košta jedan mjesec života u januaru

Jasmina Ibrahimović
Međunarodni dan štednje – sto od svijetlog drveta s otvorenim laptopom, mobilnim telefonom koji prikazuje grafikon troškova, bilježnicom, kalkulatorom i šoljicom kafe; simbol digitalnog planiranja ličnih finansija.
Digitalni alati olakšavaju praćenje troškova i planiranje budžeta u svakodnevnom životu.

Januar je za mnoge građane jedan od finansijski najtežih mjeseci u godini. Nakon prazničnih troškova i novogodišnjih slavlja, kućni budžeti suočavaju se sa realnošću svakodnevnih izdataka koji ne čekaju bolja vremena.

Već u prvim danima mjeseca stižu računi za grijanje i električnu energiju, koji su u zimskom periodu znatno veći nego ostatkom godine. Uz njih dolaze i redovni troškovi za vodu, komunalne usluge, internet i telefoniju, što čini osnovni dio mjesečnih obaveza koje se ne mogu izbjeći.

Hrana je dodatni udar na budžet, posebno u vrijeme kada cijene osnovnih životnih namirnica i dalje rastu. Iako se u januaru često pokušava „stezati kaiš“, potrošnja na prehranu ostaje gotovo ista, jer su u pitanju osnovne potrebe koje nije moguće značajno smanjiti.

Porodice s djecom u januaru osjećaju i školske troškove, od nabavke pribora i knjiga, do plaćanja prevoza, produženog boravka ili vannastavnih aktivnosti. Sve to dolazi u trenutku kada su kućne zalihe novca već iscrpljene krajem decembra.

Poseban teret predstavljaju kreditne obaveze. Rate stambenih i potrošačkih kredita, kao i obaveze po kreditnim karticama, dolaze redovno i bez odlaganja, bez obzira na to koliko je mjesec težak. Za mnoge građane upravo januar pokazuje koliko je kućni budžet zaista opterećen.

Stručnjaci ističu da januar često razotkrije stvarno stanje ličnih finansija, jer se tada sudaraju visoki zimski troškovi i posljedice praznične potrošnje. Zbog toga se ovaj mjesec s pravom smatra jednim od najzahtjevnijih za kućni budžet, ali i periodom u kojem mnogi počinju ozbiljnije razmišljati o planiranju i kontroli troškova u nastavku godine.

