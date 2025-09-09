Lana Pudar započela trenažni proces

Nedžida Sprečaković
Lana Pudar započela trenažni procesLana Pudar započela trenažni proces
Lana Pudar započela trenažni proces

Najbolja bosanskohercegovačka plivačica Lana Pudar započela je treninge u sklopu elitnog američkog plivačkog programa Virginia Swimming & Diving, koji slovi za najuspješniji ženski tim u NCAA historiji.

Na početku boravka u SAD-u, Lani se u procesu prilagodbe pridružio i njen dugogodišnji trener iz BiH Damir Đedović, koji će povremeno boraviti u Virginiji kako bi nastavio pratiti njen razvoj i raditi na vlastitom stručnom usavršavanju.

Pudar će uz vrhunske treninge ispunjavati i akademske obaveze na Univerzitetu Virginia, a njen prelazak u ovaj prestižni sistem predstavlja važan korak u daljnjem razvoju karijere, objavio je Klub vodenih sportova „Orka“ na svom Facebook profilu.

Tim Univerziteta Virginia, predvođen trenerom Toddom DeSorbom – nedavno proglašenim američkim trenerom godine – osvojio je pet uzastopnih NCAA titula, a njegove plivačice drže 32 američka i 14 svjetskih rekorda.

Na Olimpijskim igrama u Parizu, članice ovog tima osvojile su ukupno 12 medalja.

pročitajte i ovo

Vijesti

Savez samostalnih sindikata objavio iznos potrošačke korpe

Vijesti

Spašavanje motocikliste na Bjelašnici, učestvovao i GSS Sarajevo

Vijesti

U Tuzli završeni radovi na sanaciji putne infrastrukture u Slavinovićima i Par Selu

Vijesti

Trojka predala zahtjev Ustavnom sudu BiH zbog imenovanja Vlade RS

Vijesti

Obavijest za kandidate upućene na osnovnu obuku za čin policajac

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]