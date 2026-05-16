Edin Džeko imao poruku za bh. talente pred moguće transfere

Edin Džeko komentarisao je za Gazzettu moguće transfere Tarika Muharemovića u Inter i Kerima Alajbegovića u Romu.

Džeko, koji je tokom karijere nosio dres oba italijanska kluba, smatra da bi prelazak Muharemovića u Inter bio odličan potez i za klub i za mladog bh. fudbalera.

“To bi bio vrhunski potez. Za Inter i za Tarika kojeg jako dobro poznajem. On je momak koji je spreman za veliki korak“, rekao je Džeko.

Kapiten bh. reprezentacije govorio je i o Kerimu Alajbegoviću, za kojeg je imao riječi hvale, ali i savjet za nastavak karijere.

“Ima 18 godina i veliko samopouzdanje. Inače ne bi izveo dva odlučujuća penala u play-offu za Svjetsko prvenstvo. Ali mora ostati čvrsto na zemlji i mudro birati. Savjetujem mu da ode negdje gdje može imati prostora za rast“, poručio je Džeko.