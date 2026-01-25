Schalke protiv Kaiserslauterna: Edin Džeko ipak ostao na klupi

U toku je utakmica 19. kola 2. Bundeslige između Schalkea 04 i Kaiserslauterna na Veltins Areni. Navijači su očekivali debitantski nastup kapitena reprezentacije Bosne i Hercegovine Edina Džeke, ali ga trener Miron Muslić nije uvrstio u početni sastav.

Kao razlog se navodi povreda stopala koju je Džeko, prema informacijama, zaradio još dok je nastupao za Fiorentinu.

Podsjećamo, Džeko je ove sedmice postao novi igrač Schalkea, što je izazvalo veliku euforiju među navijačima i u klubu. Fiorentinu je napustio nakon pola godine, uz navode da nije imao dovoljno minutaže u timu.