Težak udarac za Zmajeve: Haris Tabaković propušta Svjetsko prvenstvo

Haris Tabaković, napadač fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, doživio je tešku povredu zbog koje će propustiti nadolazeće Svjetsko prvenstvo.

Tabaković se povrijedio u posljednjoj prvenstvenoj utakmici sezone, u pobjedi Borussije Mönchengladbach protiv Hoffenheima, piše Klix.ba.

Do povrede je došlo u 72. minuti susreta, nakon duela s protivničkim defanzivcem Ozanom Kabakom. Detaljni pregledi potvrdili su da je Tabaković slomio kost u skočnom zglobu.

Prema dostupnim informacijama, noga mu je trenutno u gipsu, a očekuje se da će s terena izbivati najmanje tri mjeseca. Ukoliko bude morao na operaciju, oporavak bi mogao trajati i do šest mjeseci.

Ova vijest predstavlja veliki udarac za selektora Sergeja Barbareza, posebno jer je Tabaković iza sebe imao odličnu sezonu. U Bundesligi je za Borussiju postigao 13 golova i upisao dvije asistencije, a pogodio je i u utakmici u kojoj se povrijedio, u pobjedi od 4:0.

Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine Tabaković je odigrao 10 utakmica i postigao četiri gola. Tri pogotka bila su posebno važna u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, protiv Rumunije, Austrije i Italije u finalu baraža.

Barbarez je ranije isticao koliko cijeni Tabakovića, navodeći da mu se sviđa način na koji ovaj napadač doživljava i igra fudbal. Tabaković je često ulazio s klupe kao alternativa Edinu Džeki ili Ermedinu Demiroviću, a bio je i među prvim potvrđenim putnicima na Svjetsko prvenstvo.

Haris Tabaković rođen je u Švicarskoj, gdje je i počeo karijeru. Nastupao je za Young Boys, Grasshoppers, Debrecen, Diosgyőr, Austriju Lustenau, bečku Austriju, Herthu, Hoffenheim i Borussiju Mönchengladbach.