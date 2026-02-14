Reakcija Jasmina Kadića na izjavu premijera TK o Koksari u Lukavcu

Predsjednik Kantonalnog odbora Naše stranke u Tuzlanskom kantonu Jasmin Kadić reagovao je na izjavu premijera TK Irfana Halilagića da Vlada Tuzlanskog kantona nije nadležna za stanje u Koksari u Lukavcu, koja je pred zaustavljanjem proizvodnje.

Kadić je u reagovanju naveo da takav stav Vlade nije utemeljen, s obzirom na raniju ulogu kantonalnih struktura u upravljanju i vlasničkim odnosima.

„Izjava premijera Irfana Halilagića da Vlada Tuzlanskog kantona nije nadležna za stanje u Koksari zvuči kao da je riječ o kvaru na tuđem bojleru, a ne o industrijskom sistemu u kojem je kanton godinama imao vlasničke udjele, predstavnike i politički utjecaj“, naveo je Kadić.

Dodao je da je, kako tvrdi, kantonalna vlast predvođena SDA učestvovala u procesima dok je postojala korist, ali da sada odbacuje odgovornost.

„Vlada TK, predvođena Strankom demokratske akcije, godinama je uredno učestvovala tamo gdje je bilo koristi: kroz državni kapital, kroz KHK u stečaju, kroz imenovanja i političko pokroviteljstvo. Ali kada je sistem konačno pukao, odjednom čudo administrativne amnezije, niko nije nadležan. Kapital je bio naš dok je donosio kontrolu, a postao je ničiji kad su stigli dugovi“, izjavio je Kadić.

U reagovanju je naveo i niz pitanja koja, prema njegovim riječima, zahtijevaju odgovor.

„Revizorska upozorenja? Ignorisana; Investicione obaveze? Neispunjene; Dugovi? Stotine miliona KM; Radnici? Bez plata i doprinosa; Odgovornost? Ničija“, poručio je.

Kadić smatra da problemi u Koksari nisu nastali odjednom, već kroz dugogodišnji način upravljanja i privatizacijske procese.

„Koksara Lukavac nije propala sama od sebe. Nije je srušio vjetar niti globalno zagrijavanje. Uništena je kombinacijom loših odluka, političkog oportunizma i sistemskog izbjegavanja odgovornosti“, naveo je Kadić.

Na kraju je poručio da javnost i radnici zaslužuju jasne odgovore.

„Građani i radnici zaslužuju istinu, a ne saopćenja koja zvuče kao vježba iz prebacivanja krivice. Ako je ovo što Vlada radi svjesno izabran model upravljanja bez odgovornosti, onda smo svi mi koksara“, zaključio je Kadić.