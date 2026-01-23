Begić osuđen na kaznu zatvora zbog ubistva

Presuda Kantonalnog suda u Tuzli u krivičnom predmetu protiv optuženog Jasmina Begića zbog krivičnog djela Ubistvo, kojom je optuženi oglašen krivim, te mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 15 godina, potvrđena je odlukom Vrhovnog suda FBiH, čime je ova presuda postala pravosnažna.

Presudom Kantonalnog suda u Tuzli optuženi je oglašen krivim što je dana 20.10.2024. godine oko 02,00 sati u Lukavcu, u naselju Hrvati, u porodičnoj kući, nakon kraće verbalne prepirke sa M.K., istom zadao više udaraca nožem najprije u leđa, a potom i druge dijelove tijela, usljed čega je oštećeni zadobio teške po život opasne tjelesne povrede, usljed kojih je preminuo u svojoj porodičnoj kući dana 10.11.2024.godine.