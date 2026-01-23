Begić osuđen na kaznu zatvora zbog ubistva

Nedžida Sprečaković
Zgrada Kantonalnog tužilaštva TK
Foto: Zgrada Kantonalnog suda i Tužilaštva

Presuda Kantonalnog suda u Tuzli u krivičnom predmetu protiv optuženog Jasmina Begića zbog krivičnog djela Ubistvo, kojom je optuženi oglašen krivim, te mu je izrečena kazna zatvora u trajanju od 15 godina, potvrđena je odlukom Vrhovnog suda FBiH, čime je ova presuda postala pravosnažna.

Presudom Kantonalnog suda u Tuzli optuženi je oglašen krivim što je dana 20.10.2024. godine oko 02,00 sati u Lukavcu, u naselju Hrvati, u porodičnoj kući, nakon kraće verbalne prepirke sa M.K., istom zadao više udaraca nožem najprije u leđa, a potom i druge dijelove tijela, usljed čega je oštećeni zadobio teške po život opasne tjelesne povrede, usljed kojih je preminuo u svojoj porodičnoj kući dana 10.11.2024.godine.

pročitajte i ovo

Vijesti

Majka ubijne Ajle Nuhanović: Moja kćerka je ubijena, nećemo šutjeti na...

Tuzla i TK

Kantonalni sud pojasnio zašto je Vejsil Halilović dobio tri godine zatvora

Vijesti

Mirnes Ajanović: Kallos nastavlja sa zakonitim radom

Istaknuto

Određen pritvor Gordeljeviću zbog razbojništva i napada na policiju u Kalesiji

Istaknuto

Produžen pritvor osumnjičenima za trgovinu ljudima i iskorištavanje maloljetnica

Istaknuto

Dvojici optuženih za razbojništva i teške krađe u Srebreniku izrečene kazne

Vijesti

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo apel za Sanelu koja živi u strašnim bolovima

Istaknuto

Zakon o PIO danas pred Domom naroda, Delić: Penzije veće već od 5. februara ako bude podrške

Tuzla i TK

Predložena mjera pritvora za Mirzu Đulića iz Gračanice

Vijesti

FHMZ izdao crveno upozorenje zbog obilnih padavina

Istaknuto

Vlažni kolovozi i magla otežavaju saobraćaj širom BiH, opasnost od poledice u višim predjelima

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]