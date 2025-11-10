Vrhovni sud FBiH potvrdio presudu Ragibu Aljiću za ubistvo brata

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je presudu Kantonalnog suda u Tuzli kojom je Ragib Aljić oglašen krivim za ubistvo u sticaju s krivičnim djelom paljevine u pokušaju, te osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 15 godina i osam mjeseci.

Odlukom Vrhovnog suda FBiH odbijene su žalbe kantonalnog tužitelja iz Tuzle i branitelja optuženog, čime je presuda Kantonalnog suda u Tuzli postala pravosnažna.

Prema presudi, Aljić je 29. augusta 2024. godine u mjestu Lukavica Rijeka, općina Doboj Istok, nakon kraće verbalne prepirke s bratom R. A. u vezi s korištenjem porodične kuće, otišao do objekta u namjeri da ga zapali. Upaljačem je zapalio kanister s benzinom i bacio ga prema bratu, pri čemu je zapaljeni benzin zahvatio dio tijela oštećenog i dio kuće.

R.A. je tom prilikom zadobio teške tjelesne povrede opasne po život, od kojih je preminuo 21. septembra 2024. godine.