Novi zakon već puni budžet kaznama: Za tri dana kažnjena 953 vozača, evo šta vas sada može koštati i do 5.000 KM

Novi zakon o sigurnosti saobraćaja počeo je pokazivati prve rezultate na cestama Tuzlanskog kantona. Samo tokom trodnevne pojačane kontrole policija je sankcionisala čak 953 vozača, a među njima je bilo i 11 slučajeva obijesne vožnje, prekršaja koji je tek nedavno precizno definisan zakonom i za koji su predviđene drastično veće kazne.

Podaci Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona pokazuju da su od 5. do 7. juna kontrolisana 2.222 vozila, a gotovo svaki drugi kontrolisani vozač zatečen je u nekom prekršaju.

Posebnu pažnju privlači podatak da je 11 vozača evidentirano zbog obijesne vožnje, dok je 25 vozača upravljalo vozilom sa više od 1,5 promila alkohola u krvi. Sedam osoba bilo je pod dejstvom narkotika, a pet ih je odbilo testiranje.

Policija je tokom akcije evidentirala i 110 vozača koji nisu koristili sigurnosni pojas te 58 vozača koji su koristili mobilni telefon tokom vožnje. Zbog težih prekršaja 30 osoba je zadržano u službenim prostorijama, 66 vozača isključeno je iz saobraćaja, a privremeno su oduzete 103 vozačke dozvole.

Šta se sada smatra obijesnom vožnjom?

Jedna od najznačajnijih novina koju je donio novi zakon jeste jasno definisanje obijesne vožnje.

Obijesnom vožnjom smatra se prolazak kroz crveno svjetlo dva ili više puta u roku od 20 minuta, prekoračenje brzine u naselju za više od 40 kilometara na sat, odnosno više od 60 kilometara na sat van naselja, preticanje kolone preko pune linije, kao i upravljanje vozilom sa više od 1,5 promila alkohola u krvi ili pod dejstvom narkotika i psihoaktivnih supstanci.

Kazne za ovakve prekršaje kreću se od 2.000 do 3.000 KM, uz zabranu upravljanja vozilom šest mjeseci i dva kaznena boda.

Ako obijesna vožnja izazove saobraćajnu nesreću, kazne rastu na od 3.000 do 5.000 KM, uz zabranu upravljanja vozilom devet mjeseci i četiri kaznena boda.

Policija sada može privremeno oduzeti i vozilo

Novi zakon predviđa i jednu od najstrožijih mjera do sada.

Vozaču koji bude zatečen u obijesnoj vožnji, a koji je u prethodne dvije godine već kažnjavan za isti prekršaj, policija može privremeno oduzeti vozilo do okončanja sudskog postupka.

Riječ je o mjeri koja je uvedena kako bi se iz saobraćaja uklonili višestruki prekršioci koji kontinuirano ugrožavaju sigurnost drugih učesnika.

Mobilni telefon i pojas više nisu “sitni” prekršaji

Velike promjene donijele su i kazne za korištenje mobilnog telefona tokom vožnje te nekorištenje sigurnosnog pojasa.

Za ove prekršaje sada su predviđene novčane kazne od 200 do 400 KM.

Ukoliko zbog korištenja telefona ili nevezivanja pojasa dođe do saobraćajne nezgode, kazne se povećavaju na od 400 do 2.000 KM, uz mogućnost zabrane upravljanja vozilom do šest mjeseci i izricanje dva kaznena boda.

Na udaru i uređaji za ometanje radara

Novim zakonskim rješenjima kažnjava se i korištenje uređaja koji služe za ometanje rada radara i sistema za evidentiranje saobraćajnih prekršaja.

Za ove prekršaje predviđene su novčane kazne od 200 do 400 KM.

Istovremeno, zakon omogućava policiji da vozače pod dejstvom alkohola ili narkotika zadrži do prestanka djelovanja opojnih sredstava, a najduže 12 sati.

Prvi rezultati pojačanih kontrola u Tuzlanskom kantonu pokazuju da će upravo najopasniji prekršaji biti u fokusu policijskih akcija. Broj od 953 sankcionisana vozača za samo tri dana dovoljno govori koliko će primjena novih pravila uticati na svakodnevni saobraćaj, ali i na novčanike nesavjesnih vozača.