Boračke naknade u FBiH bit će povećane, evo kada počinje isplata

Nakon odluke da julske penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine budu uvećane za 3,5 posto, očekuje se i usklađivanje boračkih naknada, ali konačan procenat povećanja još nije poznat.

Za obračun penzija i boračkih naknada koriste se isti parametri, podaci o prosječnoj plaći i kretanju indeksa potrošačkih cijena. Zvanične pokazatelje Federalni zavod za statistiku trebao bi objaviti polovinom augusta.

Iz Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata naveli su da će tek nakon objavljivanja tih podataka biti poznato za koliko će boračke naknade biti povećane.