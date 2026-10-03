Stabilno vrijeme do naredne sedmice, potom moguća promjena zbog ciklona

Bosnu i Hercegovinu u narednim danima očekuje stabilno, suho i relativno toplo vrijeme. Prema prognozi meteorologa Marka Čubrila, takve vremenske prilike mogle bi se zadržati najmanje do 9. oktobra.

Tokom narednih dana prevladavat će sunčano vrijeme, uz svježija jutra i noći. Na planinama je mjestimično moguć i slab mraz, dok će dnevne temperature biti iznad prosjeka za ovo doba godine.

Prema Čubrilovim procjenama, najviše dnevne temperature u početku će se kretati između 17 i 24 stepena Celzijusa, dok bi tokom naredne sedmice mogle dosezati od 19 do 27 stepeni.

Takve vremenske prilike odgovaraju periodu koji se često opisuje kao miholjsko ljeto.

Promjena vremena moguća nakon 9. oktobra

Oko 9. oktobra mogao bi uslijediti zaokret u vremenskoj situaciji. Prema Čubrilovoj analizi, tada bi preko srednje Evrope prema Mediteranu mogla stići veća količina vlažnog zraka.

Takav razvoj situacije mogao bi stvoriti uslove za formiranje sekundarnog ciklona nad Đenovskim zaljevom, što bi moglo donijeti promjenu vremena.

Ipak, ovaj dio prognoze još je neizvjestan. Za sada nije poznato hoće li se ciklon formirati, a ukoliko do toga dođe, neizvjesna je i njegova putanja.

Zbog toga meteorolog navodi da su trenutno otvorene različite mogućnosti, dok bi preciznija slika vremena nakon 9. oktobra mogla biti poznata za nekoliko dana.

Do tada se očekuje nastavak stabilnog vremena, sa sunčanim danima, svježijim noćima i temperaturama iznad prosjeka za početak oktobra.