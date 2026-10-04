U dijelovima Sarajeva večeras moguć nestanak vode

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U pojedinim dijelovima Sarajeva večeras će od 20 do 23 sata biti smanjen pritisak u vodovodnoj mreži, a na nekim lokacijama moguć je i potpuni prekid vodosnabdijevanja.

Iz preduzeća Vodovod i kanalizacija navode da su razlog nepovoljne hidrometeorološke prilike i smanjena izdašnost glavnih izvorišta.

Smanjenje pritiska očekuje se na području Stupskog Brda, Aleje Bosne Srebrene, Hajrudina Šabanije, Branislava Nušića, Hrasnice, Sokolović Kolonije, Pogledina, Jarčedola, Kamenice, Mahmutovca, Boguševca, Bostarića, Širokače, Hambine Carine, Soukbunara, Porodice Foht, Boraka, Ejuba Ademovića i dijela Mjedenice.

Problemi u vodosnabdijevanju posebno su mogući na višim spratovima stambenih zgrada.

Iz ViK-a pojašnjavaju da je smanjenje pritiska potrebno kako bi se spriječio rad pumpnih agregata bez dovoljne količine vode, zaštitila oprema od mogućih kvarova i osigurale dovoljne količine vode u rezervoarima.

Potrošače su pozvali na strpljenje tokom provođenja mjera.

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