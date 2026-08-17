Otvorena četvrta sezona Bingo Ljetnog kina Tuzla

Trg slobode u petak je ponovo postao festivalsko srce Tuzle.

Crveni tepih, brojni gosti iz svijeta umjetnosti, kulture i javnog života, kao i stotine ljubitelja filma, obilježili su svečano otvaranje četvrte sezone Bingo Ljetnog kina, koje je i ove godine dio atmosfere Sarajevo Film Festivala donijelo izvan glavnog grada.

Pred više od 400 posjetilaca ovogodišnje izdanje otvoreno je projekcijom filma „Očevina“ Oscarom nagrađenog reditelja Pawela Pawlikowskog, čime je zvanično počeo i ovogodišnji filmski program u Tuzli.

Za publiku je pripremljena pažljivo odabrana selekcija domaćih, regionalnih i svjetskih filmskih ostvarenja, uz projekcije pod otvorenim nebom i festivalsku atmosferu na Trgu slobode.

Sarajevo Film Festival, zahvaljujući partnerstvu s Ekskluzivnim sponzorom Bingo Group, četvrtu godinu zaredom organizovao je večernje projekcije u Bingo Ljetnom kinu Tuzla, dok je ovogodišnje izdanje donijelo i važnu novinu.

Festival je u Tuzli prvi put predstavio Program za mlade, namijenjen djeci starijoj od sedam godina i tinejdžerima. U okviru programa predviđen je izbor filmova iz Dječijeg programa i TeenArene 32. Sarajevo Film Festivala. Projekcije su počele 15. augusta u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona, a održavaju se svakodnevno do 21. augusta, s početkom u 16 sati.

Kao Ekskluzivni sponzor Sarajevo Film Festivala, Bingo Group je i ove godine kroz Bingo Ljetno kino publici u Tuzli približio dio festivalske atmosfere i filmskog programa.

Otvaranjem četvrte sezone Bingo Ljetnog kina Tuzla je još jednom postala jedna od festivalskih adresa izvan Sarajeva, a Trg slobode mjesto okupljanja publike, filmskih autora i gostiju Festivala.

Više informacija o programu i ulaznicama dostupno je na stranici Sarajevo Film Festivala.