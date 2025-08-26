UK i BiH pokreću novu međunarodnu obuku o ljudskoj sigurnosti na Manjači

Ujedinjeno Kraljevstvo s ponosom podržava pokretanje novog Međunarodnog kursa o ljudskoj sigurnosti u Centru za borbenu obuku i poligonu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine (OSBiH) na Manjači. Ovaj novi međunarodni kurs će se održavati svake godine u Bosni i Hercegovini, u unaprijeđenom Centru za borbenu obuku koji je finansirala Vlada Ujedinjenog Kraljevstva. Kurs su svečano otvorili generalpukovnik Knežević, načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i pukovnik Edward Taylor, vojni ataše Ujedinjenog Kraljevstva, 25. augusta 2025. godine.

Ovaj centar i kurs predstavljaju značajan iskorak u integraciji principa ljudske sigurnosti u vojnu obuku. Ljudska sigurnost – koja obuhvata zaštitu civila, rodne perspektive, zaštitu kulturne baštine i prevenciju seksualnog nasilja povezanog s konfliktima – predstavlja ključnu komponentu savremenih vojnih operacija. Ujedinjeno Kraljevstvo smatra da je od suštinske važnosti da svako vojno lice bude obučeno da poštuje ove vrijednosti, čime se osigurava operativna efikasnost i usklađenost s međunarodnim standardima.

Vojni ataše Ujedinjenog Kraljevstva, pukovnik Edward Taylor, pohvalio je rukovodstvo Ministarstva odbrane BiH i OSBiH za njihov proaktivan i saradnički pristup. “Njihova posvećenost ih čini regionalnim liderima u oblasti ljudske sigurnosti i pokazuje kako vojni profesionalizam može unaprijediti interoperabilnost, tj. uzajamnu saradnju u regionu i sa međunarodnim partnerima,” rekao je.

Posebna zahvalnost upućena je Centru za obuku za operacije podrške miru (PSOTC) i Komandi za obuku i doktrinu (TRADOC) OSBiH za izvanredno izvođenje kursa, u bliskoj saradnji s instruktorima iz Oružanih snaga Ujedinjenog Kraljevstva.

Odluka da se ovaj centar razvije na Manjači, uz mnoge druge programe koji se ovdje održavaju od 2016. godine, jasno pokazuje podršku Ujedinjenog Kraljevstva svim profesionalnim vojnim licima i jedinicama Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, ravnomjerno i širom zemlje. To odražava posvećenost Ujedinjenog Kraljevstva podršci BiH u cjelini, te jačanju njenih institucija na način koji koristi svim građanima.

Ova inicijativa odražava dugogodišnju posvećenost Ujedinjenog Kraljevstva podršci reformi sistema odbrane i institucionalnoj otpornosti u BiH, osiguravajući da Oružane snage budu spremne da odgovore na domaće i međunarodne izazove. Kao i svi projekti Ujedinjenog Kraljevstva u sektoru odbrane, ona ima za cilj zaštitu dobrobiti, dostojanstva i sigurnosti pojedinaca širom zemlje. Ujedinjeno Kraljevstvo i njegovi saveznici ostaju posvećeni stabilnoj, sigurnoj i prosperitetnoj Bosni i Hercegovini, u kojoj su sve zajednice poštovane i osnažene.