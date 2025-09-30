Ujedinjeno Kraljevstvo jača kapacitete Oružanih snaga BiH za hitne intervencije i medicinsku podršku

Nedžida Sprečaković
U okviru bilateralnog doprinosa NATO-ovom projektu za izgradnju odbrambenih kapaciteta, Ujedinjeno Kraljevstvo isporučilo je ključnu opremu i realizovalo obuku za pripadnike Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Oprema obuhvata specijalizirani sistem za gašenje požara iz helikoptera, koji omogućava podizanje i korištenje vodene kante za gašenje iz zraka. Na ovaj način značajno će se unaprijediti sposobnost OS BiH da odgovore na šumske požare, čija učestalost raste zbog klimatskih promjena. Ova vrsta angažmana, poznata kao Vojna pomoć civilnim vlastima, osigurava podršku civilnim službama u zaštiti života, imovine i okoliša.

Pored opreme, britanski vojni medicinski stručnjaci realizovali su kurs Taktičke njege ranjenika u borbenim uslovima, gdje su pripadnici OS BiH obučeni u naprednim tehnikama spašavanja života prilagođenim borbenim i vanrednim okolnostima. Obuka je usklađena s NATO standardima, čime se dodatno jača interoperabilnost i spremnost vojske BiH.

Ovim aktivnostima, Ujedinjeno Kraljevstvo potvrđuje svoju posvećenost reformi odbrane i jačanju kapaciteta Bosne i Hercegovine. Projekti doprinose sigurnosti i stabilnosti regiona te pokazuju savremeni fokus NATO-a na spremnost, humanitarnu podršku i mir.

 

