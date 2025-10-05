Dominacija bh. ragbijaša: Uvjerljiva pobjeda nad Crnom Gorom u Zenici

Reprezentacija Bosne i Hercegovine u ragbiju 15 ostvarila je uvjerljivu pobjedu protiv selekcije Crne Gore na stadionu “Kamberovića polje” u Zenici, u okviru grupe E Evropskog prvenstva – Konferencija za sezonu 2025/2026. Bh. tim je slavio rezultatom 61:10 (29:3) i na impresivan način otvorio novo takmičenje.

Bosna i Hercegovina je već u uvodnim minutama preuzela potpunu kontrolu nad igrom, povela s 15:0, a prvo poluvrijeme završila vodstvom od 29:3. U nastavku su domaći ragbijaši nastavili u istom ritmu i potvrdili visoku formu ubjedljivom pobjedom.

Najefikasniji u dresu BiH bili su Darijo Petrušić i Merjem Begović s po 10 poena, dok je Mahir Bišić upisao 9, Evan Selaković 7, a Zeid Stanković, Muhamed i Miralem Lekić, Almas Dedić i Semir Topčić po 5 poena. Za goste iz Crne Gore po pet poena postigli su Martin Mijušković i Srđan Popović.

U grupi E, pored Bosne i Hercegovine i Crne Gore, nalazi se i reprezentacija Kosova. Naši ragbijaši će u narednom susretu gostovati u Prištini 18. aprila 2026. godine, dok će Crna Gora ugostiti Kosovo 1. maja iste godine.