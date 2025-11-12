Zašto treba da je vratimo na trpezu? Rotkva prirodni saveznik jetre i detoksikacije

Rotkva je nekada bila nezaobilazna na našim trpezama, posebno u zimskim mjesecima kada se koristila i kao hrana i kao prirodni lijek. Danas je, nažalost, potisnuta modernim prehrambenim navikama, iako je riječ o jednoj od najzdravijih namirnica koja čisti jetru, pomaže probavi i jača imunitet.

Ovo jednostavno povrće, prepoznatljivo po oštrom i osvježavajućem okusu, sadrži moćne biološki aktivne spojeve koji imaju dokazano blagotvorno djelovanje na cijeli organizam. Najpoznatija je crna rotkva, ali jednako vrijedne su i bijela (poznata kao daikon) te crvena rotkvica koju najčešće jedemo svježu u salatama.

Rotkva je prava riznica vitamina C, folne kiseline i minerala kalija, kalcija i magnezija, dok glukozinolati i izotiocijanati koje sadrži potiču detoksikaciju jetre i izlučivanje žuči. Upravo zbog toga se crna rotkva smatra prirodnim tonikom za jetru i žučni mjehur. Redovna, umjerena konzumacija pomaže u eliminaciji toksina, olakšava probavu masne hrane i čisti organizam.

Sok od crne rotkve odavno se koristi u narodnoj medicini kao lijek protiv kašlja i bronhitisa, jer razrjeđuje sluz i olakšava disanje. Osim toga, rotkva povoljno djeluje i na kožu zahvaljujući vitaminu C i sumpornim spojevima koji pomažu u obnavljanju tkiva i čišćenju kože od nečistoća i akni.

Iako je blagotvorna, treba biti oprezan s količinom. Osobe koje imaju problema sa štitnjačom trebaju izbjegavati pretjeranu konzumaciju sirove rotkve jer sadrži goitrogene, tvari koje mogu utjecati na apsorpciju joda. U tim slučajevima preporučuje se rotkvu kratko blanširati ili fermentirati.

U današnjem ubrzanom svijetu, kada se često okrećemo industrijski prerađenoj hrani, rotkva podsjeća da su najjednostavnije namirnice često i najkorisnije. Vratite je na svoj jelovnik i dopustite prirodi da ponovo uravnoteži vaš organizam.