Jedna tačka za masažu koja smanjuje apetit i pomaže kod kontrole težine

Povećan apetit često je teško držati pod kontrolom, posebno u stresnim periodima, kada mnogi posežu za hranom i jedu više nego što im je potrebno.

Takvo ponašanje nerijetko vodi ka lošem varenju, nakupljanju kilograma i osjećaju da je mršanje gotovo nemoguće. Višak kilograma dodatno opterećuje leđa i noge, a nedostatak vremena za fizičku aktivnost problem čini još izraženijim.

Kako stres i apetit utiču na gojaznost

Kada je organizam pod stalnim pritiskom, apetit se pojačava, naročito potreba za brzom i kaloričnom hranom. Glad koja se javlja u tim trenucima često nije stvarna fizička potreba, već reakcija na stres, anksioznost i emocionalnu napetost. Upravo tada dolazi do prejedanja i usporavanja varenja, što dugoročno utiče na povećanje tjelesne težine.

Akupresura se u ovakvim situacijama pokazala kao jednostavna, ali korisna metoda koja može pomoći u smanjenju stresa, poboljšanju varenja i ubrzanju metabolizma. Određene tačke na tijelu povezane su s osjećajem gladi i načinom na koji organizam reaguje na napetost.

Tačka na srednjem prstu koja utiče na apetit

Jedna od poznatijih akupresurnih tačaka za kontrolu apetita nalazi se na samom vrhu srednjeg prsta, na obje ruke. Ova tačka koristi se za smanjenje napetosti, iritacije i negativnih emocija, ali i kod problema s varenjem, jer može ublažiti nadutost i osjećaj nelagode u stomaku.

Masaža ove tačke posebno je korisna kod pojačanog osjećaja gladi koji nastaje kao posljedica stresa i psihičke napetosti. Blagi kružni pokreti, u trajanju od dvije do tri minute na svakoj ruci, mogu pomoći da se smanji iznenadna potreba za hranom.

Masažu je najbolje raditi u trenucima kada osjetite nagli napad gladi koji ne prolazi ni nakon obroka ili se javlja nakon stresnih situacija, jer tada ova tehnika može imati najizraženiji efekat.