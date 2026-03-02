Maslinovo ulje od 12 ili 31 KM, šta zaista plaćamo?

Nedžida Sprečaković
Maslinovo ulje od 12 ili 31 KM sve češće zbunjuje kupce koji se pitaju zašto je razlika u cijeni toliko izražena i da li skuplja boca zaista znači i bolji kvalitet. Na policama trgovina razlike su vidljive na prvi pogled, ali pravi razlozi kriju se u načinu uzgoja, berbe i prerade maslina.

Kod jeftinijih varijanti proizvodnja se uglavnom odvija na velikim plantažama gdje se masline beru mehanički, u kratkom roku i u velikim količinama. Takav pristup smanjuje troškove i omogućava nižu cijenu na tržištu. Često je riječ o mješavinama ulja iz više zemalja, čime se postiže ujednačen okus, ali bez izraženih aroma i specifičnosti koje imaju ulja iz manjih, kontrolisanih proizvodnji.

Razlika počinje u masliniku

Maslinovo ulje od 12 ili 31 KM ne razlikuje se samo po etiketi nego i po trenutku berbe i brzini prerade. Skuplja ulja najčešće dolaze od proizvođača koji masline beru ranije, dok su plodovi još zeleniji i bogatiji prirodnim spojevima koji utiču na okus i kvalitet. Prerada se obavlja vrlo brzo nakon berbe, kako bi se sačuvale arome, svježina i nutritivne vrijednosti.

Takva ulja često imaju izraženiju gorčinu i pikantnost, što je pokazatelj većeg udjela korisnih sastojaka. Na bocama se obično jasno navode sorta, regija i godina berbe, što dodatno govori o porijeklu i kontroli kvaliteta.

Maslinovo ulje od 12 ili 31 KM zato nije samo pitanje cijene, već i načina proizvodnje i namjene. Jeftinije varijante mogu biti sasvim dobre za svakodnevno kuhanje, dok se skuplja ulja češće koriste sirova, za salate i završne dodatke jelima, gdje njihov okus dolazi do punog izražaja.

