Koliko puta smijete koristiti isto ulje za prženje i kada postaje opasno

Korištenje istog ulja za prženje česta je praksa u domaćinstvima, ali malo ko zna koliko puta je to zapravo sigurno.

Ulje se u teoriji može koristiti više puta, ali samo ako nije bilo pregrijano i ako je pravilno sačuvano nakon prve upotrebe. Već nakon jednog ili dva prženja, ulje mijenja boju, miris i okus, što je prvi znak da mu kvalitet opada.

Ponovno zagrijavanje ulja pokreće niz hemijskih promjena koje utiču ne samo na ukus hrane već i na zdravstvenu ispravnost. Ostaci hrane iz prethodnog prženja dodatno ubrzavaju propadanje ulja, a takvo ulje može dati gorak okus i stvoriti štetne spojeve.

Šta se dešava sa uljem nakon ponovne upotrebe

Svaki put kada se ulje zagrijava na visokoj temperaturi, dolazi do razgradnje masnih kiselina. Posebno su problematični ostaci pohovanja i mrvica, jer oni brže sagorijevaju i zagađuju ulje.

Zbog toga se preporučuje da se ulje, ako se već ponovo koristi, obavezno procijedi kako bi se uklonile čestice hrane.

Ulje koje je potamnilo, počelo dimiti pri nižoj temperaturi ili ima neugodan, gorak miris više nije za upotrebu. Takve promjene jasno pokazuju da je došlo do ozbiljnog pada kvaliteta i da daljnje korištenje može biti štetno po zdravlje.

Koliko puta je sigurno koristiti isto ulje

Stručnjaci savjetuju da se ulje za prženje ne koristi više od dva puta, uz uslov da je pravilno čuvano. Nakon hlađenja, ulje treba spremiti u zatvorenu posudu, na hladno i tamno mjesto.

Najbolje je koristiti ulja s visokom tačkom dimljenja, poput suncokretovog, ulja uljane repice ili kikirikijevog ulja, jer ona bolje podnose visoke temperature.

Ako pripremate više porcija u kratkom vremenskom periodu, otprilike između 30 i 45 minuta, ulje još uvijek može zadržati prihvatljiv kvalitet, ali je važno ukloniti mrvice između svake ture. Ulje koje je korišteno prethodnog dana ne bi trebalo ponovo zagrijavati, jer tada rizik od štetnih spojeva postaje znatno veći.

Pravilo je jednostavno, ako ulje više ne izgleda, ne miriše i ne ponaša se kao svježe, vrijeme je da ga bacite, bez obzira na to koliko je puta ranije korišteno.