Evo kako pravilno odložiti iskorišteno ulje

RTV SLON
Foto: Ilustracija napravljena pomoću AI

Mnogi se nakon kuhanja pitaju šta uraditi s iskorištenim uljem. Iako se nekome može učiniti bezazlenim da ga izlije u sudoper ili jednostavno baci u kantu za smeće, nepravilno odlaganje može izazvati ozbiljne probleme, kako za odvodne cijevi, tako i za okoliš. Kada se ulje izlije u sudoper, ono se može brzo stvrdnuti i dovesti do začepljenja koja su skupa i zahtjevna za sanaciju.

Bacanje ulja zajedno s ostacima hrane također nije ispravno rješenje. Poznati komunalni radnik s TikToka, koji sebe naziva “binfluencerom”, često putem svojih videozapisa objašnjava šta se smije, a šta ne smije bacati u smeće. Na osnovu pitanja koja dobija od pratitelja, nedavno je govorio i o pravilnom odlaganju iskorištenog ulja za kuhanje. On navodi da se ulje treba odložiti u miješani komunalni otpad, a ne u biootpad niti u kantu za reciklažu, piše Daily Express.

Također upozorava da ulje ne treba sipati direktno u kesu za smeće, jer može doći do curenja i oštećenja kese. Preporuka je da se ulje prvo stavi u posudu koja nije predviđena za reciklažu, a zatim tako zatvorena odloži u miješani otpad. Kao primjer navodi kartonsku ambalažu ili staklenku koja se može dobro zatvoriti, kako bi se spriječilo razlijevanje u slučaju pucanja kese.

Postoji i izuzetak od ovog pravila. Ako je riječ o većoj količini ulja, tada ga ne treba odlagati u redovni komunalni otpad. U tom slučaju preporučuje se kontaktirati nadležnu općinsku službu ili organizovati posebno preuzimanje. Međutim, za uobičajene količine ulja koje nastanu u domaćinstvu, odlaganje u miješani komunalni otpad smatra se prihvatljivim rješenjem.

Stručnjaci iz organizacije Zero Waste Scotland nude i nekoliko načina za ponovnu upotrebu starog ulja. Jedna od mogućnosti je nanošenje četkom na drvenu vrtnu kućicu ili ogradu, kao alternativa zaštitnim premazima, jer ulje ne mijenja boju drveta i sigurno je za upotrebu u blizini biljaka i životinja. Masnoća od piletine ili slanine može se iskoristiti i za pravljenje hrane za ptice. Dovoljno je uliti je u posudu, dodati sjemenke i orašaste plodove, ostaviti da se stvrdne, a zatim postaviti vani kako bi se ptice mogle hraniti.

pročitajte i ovo

Magazin

Opasna hrana u kuhinji: Nepravilno skladištenje ovih namirnica može štetiti zdravlju

Magazin

Evo koliko puta smijete koristiti isto ulje za prženje i kada...

Magazin

Kuhari otkrivaju tajnu savršenih prženih jaja

Magazin

Ljekari razbijaju mitove: Šta je zdravije – mast ili ulje

Magazin

Zamjena za ulje?! TikTok otkrio trik s krastavcem koji “topi” stomak

Magazin

Trik da mlijeko nikada ne zagori: Prije nego što uključite ringlu, uradite ovo s dnom šerpe

Magazin

Gastroenterolog: Ovu dijetu nikada ne bih prakticirao bez nadzora ljekara

Magazin

Dodik objavio video kako radi čučnjeve pa pohvalio sam sebe

Istaknuto

Mesni poljev za lepine kao zvijezda iftarske sofre

Sport

Košarkaši BiH započeli okupljanje u Tuzli pred duel sa Švicarskom

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]