Evo kako pravilno odložiti iskorišteno ulje

Mnogi se nakon kuhanja pitaju šta uraditi s iskorištenim uljem. Iako se nekome može učiniti bezazlenim da ga izlije u sudoper ili jednostavno baci u kantu za smeće, nepravilno odlaganje može izazvati ozbiljne probleme, kako za odvodne cijevi, tako i za okoliš. Kada se ulje izlije u sudoper, ono se može brzo stvrdnuti i dovesti do začepljenja koja su skupa i zahtjevna za sanaciju.

Bacanje ulja zajedno s ostacima hrane također nije ispravno rješenje. Poznati komunalni radnik s TikToka, koji sebe naziva “binfluencerom”, često putem svojih videozapisa objašnjava šta se smije, a šta ne smije bacati u smeće. Na osnovu pitanja koja dobija od pratitelja, nedavno je govorio i o pravilnom odlaganju iskorištenog ulja za kuhanje. On navodi da se ulje treba odložiti u miješani komunalni otpad, a ne u biootpad niti u kantu za reciklažu, piše Daily Express.

Također upozorava da ulje ne treba sipati direktno u kesu za smeće, jer može doći do curenja i oštećenja kese. Preporuka je da se ulje prvo stavi u posudu koja nije predviđena za reciklažu, a zatim tako zatvorena odloži u miješani otpad. Kao primjer navodi kartonsku ambalažu ili staklenku koja se može dobro zatvoriti, kako bi se spriječilo razlijevanje u slučaju pucanja kese.

Postoji i izuzetak od ovog pravila. Ako je riječ o većoj količini ulja, tada ga ne treba odlagati u redovni komunalni otpad. U tom slučaju preporučuje se kontaktirati nadležnu općinsku službu ili organizovati posebno preuzimanje. Međutim, za uobičajene količine ulja koje nastanu u domaćinstvu, odlaganje u miješani komunalni otpad smatra se prihvatljivim rješenjem.

Stručnjaci iz organizacije Zero Waste Scotland nude i nekoliko načina za ponovnu upotrebu starog ulja. Jedna od mogućnosti je nanošenje četkom na drvenu vrtnu kućicu ili ogradu, kao alternativa zaštitnim premazima, jer ulje ne mijenja boju drveta i sigurno je za upotrebu u blizini biljaka i životinja. Masnoća od piletine ili slanine može se iskoristiti i za pravljenje hrane za ptice. Dovoljno je uliti je u posudu, dodati sjemenke i orašaste plodove, ostaviti da se stvrdne, a zatim postaviti vani kako bi se ptice mogle hraniti.