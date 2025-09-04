Ljekari razbijaju mitove: šta je zdravije – mast ili ulje

Ljekari otkrili šta je zdravije: Mast ili ulje?

Dilema oko toga šta je zdravije, mast ili ulje, već dugo muči mnoge, a stručnjaci sada daju jasne odgovore. Nije svaka mast štetna, niti je svako ulje automatski zdravo – ključ je u umjerenosti i kvalitetu.

Životinjske masti sadrže zasićene masnoće koje u manjim količinama mogu pomoći u stabilizaciji hormona i davanju energije, ali problem nastaje kada se pretjeruje, posebno u kombinaciji s brzim ugljikohidratima.

S druge strane, biljna ulja poput maslinovog, avokadovog ili lanenog bogata su nezasićenim masnoćama i omega-3 kiselinama koje čuvaju srce, mozak i imunitet, ali i tu vrijedi pravilo da pretjerivanje može biti štetno.

Primjeri iz svakodnevnog života

Primjeri iz svakodnevnog života pokazuju razliku: jaja na kašičici maslinovog ulja zdravija su od onih prženih u margarinom, malo maslinovog ili avokadovog ulja u salati povećava apsorpciju vitamina, dok kombinacija maslinovog ulja i malo putera daje balans ukusa i zdravlja prilikom pečenja.

Zaključak ljekara je jasan – masti i ulja ne treba potpuno izbacivati, nego birati prirodne i minimalno prerađene izvore te paziti na količinu, jer upravo je ravnoteža ono što čuva zdravlje.