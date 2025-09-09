Kuhari otkrivaju tajnu savršenih prženih jaja

Kod prženih jaja najvažnija je mala količina masnoće. Upravo ona sprječava da se jaje zalijepi za tavu dok se zagrijava. Ipak, izbor masnoće ne utiče samo na to hoće li se jaje zalijepiti, nego određuje i njegov okus i izgled. Iako svako ima svoj način pripreme, ključno pitanje uvijek glasi: pržiti ih na ulju ili na puteru?

Za Express su tri šefa kuhinje podijelila svoje mišljenje i svi su jednoglasno rekli – najbolji izbor je puter.

Jessica Randhava, vlasnica i glavna kuharica restorana The Forked Spoon, istakla je: „Najvažniji sastojak koji podiže pržena jaja na viši nivo jeste masnoća na kojoj se spremaju. Za mene je to kvalitetan, slani puter. On jajima daje bogat, orašast okus i stvara hrskave, zlatne ivice. Blaga so iz putera dodatno naglašava prirodan okus jaja, a da ga ne preglasa.“

Istu stvar naglašava i Joanne, autorica bloga Inspired Taste.

„Puter je moj izbor kada želim da jaja budu posebno ukusna. Kada se otopi i zapjeni u tavi, daje jajima zlatne ivice, dok žumance ostaje bogato i tečno – savršeno za umakanje tosta“, rekla je. Dodala je i da masnoća omogućava da se bjelance blago stegne, a da se ne izgubi svilenkastost žumanca, pa je rezultat jelo koje je „jednostavno, ukusno i neodoljivo“.

Slično mišljenje ima i kulinarska stručnjakinja Berget, autorica bloga Beyond the Chicken Coop. „Sastojak broj jedan za savršeno prženo jaje je puter, običan slani puter“, kazala je.

Prema njenim riječima, važno je da prirodan okus jajeta dođe do izražaja, a puter mu daje savršenu završnu notu.