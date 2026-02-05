Opasna hrana u kuhinji: Nepravilno skladištenje ovih namirnica može štetiti zdravlju

Opasna hrana u kuhinji često nije pokvarena niti joj je istekao rok trajanja, nego postaje rizična zbog nepravilnog skladištenja, posebno kada se ulja, začini i kafa drže blizu izvora toplote. Stručnjaci upozoravaju da način čuvanja osnovnih namirnica može direktno uticati na njihov hemijski sastav i zdravstvenu ispravnost.

Držanje boce ulja na radnoj površini pored šporeta ili na mjestu izloženom suncu ubrzava proces oksidacije. Toplota, svjetlost i kontakt sa zrakom razgrađuju masnoće, pri čemu dolazi do promjena koje nisu uvijek odmah primjetne po ukusu, ali mogu dovesti do stvaranja štetnih spojeva. Takve promjene povezane su s nastankom slobodnih radikala i povećanim oksidativnim stresom u organizmu.

Posebno su osjetljiva hladno cijeđena ulja, poput maslinovog i lanenog, dok su rafinirana ulja nešto stabilnija, ali i kod njih dugotrajno izlaganje toploti smanjuje kvalitet. Znakovi da ulje više nije dobro za upotrebu mogu biti užegao miris, neobičan metalni ukus ili ljepljiv trag oko otvora boce.

Opasna hrana može postati i mljevena kafa te sušeni začini ako se čuvaju uz šporet ili druge izvore toplote. Povišena temperatura dovodi do isparavanja eteričnih ulja, čime se gube aroma i korisna svojstva, a proizvod postaje nutritivno siromašniji.

Preporuka je da se ulja, začini i orašasti plodovi drže u zatvorenim ormarićima, dalje od toplote i svjetlosti, po mogućnosti u tamnim staklenim bocama. Takođe se savjetuje kupovina manjih pakovanja kako bi se namirnice potrošile u kraćem roku i zadržale svježinu.