Opasna hrana u kuhinji: Nepravilno skladištenje ovih namirnica može štetiti zdravlju

Jasmina Ibrahimović
Foto: Freepik

Opasna hrana u kuhinji često nije pokvarena niti joj je istekao rok trajanja, nego postaje rizična zbog nepravilnog skladištenja, posebno kada se ulja, začini i kafa drže blizu izvora toplote. Stručnjaci upozoravaju da način čuvanja osnovnih namirnica može direktno uticati na njihov hemijski sastav i zdravstvenu ispravnost.

Držanje boce ulja na radnoj površini pored šporeta ili na mjestu izloženom suncu ubrzava proces oksidacije. Toplota, svjetlost i kontakt sa zrakom razgrađuju masnoće, pri čemu dolazi do promjena koje nisu uvijek odmah primjetne po ukusu, ali mogu dovesti do stvaranja štetnih spojeva. Takve promjene povezane su s nastankom slobodnih radikala i povećanim oksidativnim stresom u organizmu.

Posebno su osjetljiva hladno cijeđena ulja, poput maslinovog i lanenog, dok su rafinirana ulja nešto stabilnija, ali i kod njih dugotrajno izlaganje toploti smanjuje kvalitet. Znakovi da ulje više nije dobro za upotrebu mogu biti užegao miris, neobičan metalni ukus ili ljepljiv trag oko otvora boce.

Opasna hrana može postati i mljevena kafa te sušeni začini ako se čuvaju uz šporet ili druge izvore toplote. Povišena temperatura dovodi do isparavanja eteričnih ulja, čime se gube aroma i korisna svojstva, a proizvod postaje nutritivno siromašniji.

Preporuka je da se ulja, začini i orašasti plodovi drže u zatvorenim ormarićima, dalje od toplote i svjetlosti, po mogućnosti u tamnim staklenim bocama. Takođe se savjetuje kupovina manjih pakovanja kako bi se namirnice potrošile u kraćem roku i zadržale svježinu.

pročitajte i ovo

Magazin

Recept za kraj dana: Evo kako da palačinke ostanu mekane i...

Magazin

Kako se riješiti neprijatnih mirisa nakon kuhanja?

Magazin

Evo koliko puta smijete koristiti isto ulje za prženje i kada...

Magazin

Najukusnije domaće pogače spremne za samo dvadeset minuta

Magazin

Kako jednostavno očistiti rešetku rerne od masnoće

Magazin

Kuhari otkrivaju tajnu savršenih prženih jaja

Vijesti

TikTok profil dobrovoljca iz BiH korišten za promociju ratovanja u ruskim redovima

Vijesti

Zabranjeno pušenje kao Neuštekani konačno u Tuzli i Mostaru

Sport

Rukometaši Slobode gostuju Gračanici: Duel donjeg dijela tabele u 14. kolu Premijer lige BiH

Tuzla i TK

Njemačka finansira obnovu pet škola u Tuzli i Kalesiji

Sport

Vlada TK odobrila 32.000 KM RK Konjuh za nastup u osmini finala EHF European Cupa

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]