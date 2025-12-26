Konzumacija jaja i zdravlje: Koliko su dobra, a gdje treba biti oprezan

Konzumacija jaja oduvijek izaziva podijeljena mišljenja, iako je riječ o namirnici koja se gotovo svakodnevno nalazi na trpezama. Jaja su hranjiva i vrijedna, ali njihova korist u velikoj mjeri zavisi od količine, načina pripreme i zdravstvenog stanja osobe koja ih konzumira.

Stručnjaci naglašavaju da konzumacija jaja može biti dio uravnotežene ishrane, pod uslovom da se poštuju osnovna pravila i higijenski standardi.

Zašto su jaja korisna za organizam

Jaja su bogat izvor brojnih vitamina i minerala, među kojima se izdvajaju selen, jod, fosfor, vitamini B grupe i vitamin D. Posebno se cijene zbog visokokvalitetnih proteina koje organizam gotovo u potpunosti iskorištava, što ih čini važnom namirnicom u prehrani djece, odraslih i starijih osoba.

Žumanjak je naročito značajan zbog kolina, supstance važne za rad mozga, razvoj nervnog sistema i zdravlje ćelijskih membrana. Kolin učestvuje u stvaranju neurotransmitera acetilholina i ima važnu ulogu u razvoju mozga kod fetusa, zbog čega se konzumacija jaja često preporučuje trudnicama. Osim toga, žumanjak sadrži lutein i druge karotenoide koji pomažu očuvanju vida i smanjuju rizik od bolesti oka.

Na šta treba obratiti pažnju pri konzumaciji jaja

Iako su jaja bogata holesterolom, kod većine zdravih ljudi umjerena konzumacija jaja nema značajan uticaj na nivo holesterola u krvi. Veći problem predstavljaju zasićene i transmasne kiseline koje nastaju prženjem, zbog čega se način pripreme smatra ključnim.

Poseban zdravstveni rizik predstavlja salmonela, bakterija koja se može nalaziti u jajetu bez vidljivih promjena u mirisu ili okusu. Sirova i nedovoljno termički obrađena jaja nose najveći rizik, dok se kuhanjem od najmanje deset minuta bakterije uništavaju. Tvrdo kuhana jaja i dobro pečena kajgana smatraju se sigurnim, dok meko kuhana jaja i jaje na oko nose određeni stepen rizika.

Ako kuhano jaje ima neugodan miris nakon ljuštenja, treba ga baciti. Pojava zelenkastog prstena oko žumanjka znak je da je jaje prekuhano i ne predstavlja zdravstvenu opasnost.

Kako pravilno čuvati i pripremati jaja

Svježa jaja potrebno je čuvati u hladnjaku na temperaturi do deset stepeni, po mogućnosti u originalnoj ambalaži. Pranje jaja prije skladištenja nije preporučljivo jer se time uklanja prirodni zaštitni sloj i povećava rizik od ulaska mikroorganizama. Prilikom odlaganja u hladnjak, šiljati dio jajeta treba biti okrenut prema dolje.

Kuhana jaja, iako imaju ljusku, smatraju se gotovim jelom i podložna su bakterijskoj kontaminaciji. U hladnjaku se mogu čuvati do sedam dana, dok na sobnoj temperaturi ne bi trebala stajati duže od dva sata.

Konzumacija jaja donosi brojne koristi kada su jaja dobro termički obrađena i kada se jedu u umjerenim količinama, uz prilagođavanje individualnim zdravstvenim potrebama.