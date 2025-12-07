Šta se dešava s tijelom ako svaki dan jedete jaja?

Jaja su jedna od namirnica koje gotovo svako ima u frižideru. Dio su jutarnjih obroka, koriste se u slanim jelima, a nezaobilazna su i u pripremi kolača. Zbog česte upotrebe mnogi ih jedu svakodnevno, pa se postavlja pitanje koliko je to zaista zdravo, posebno uz oprečne informacije o jajima koje se često pojavljuju u medijima. Stručnjaci objašnjavaju šta se dešava u organizmu ako jedete jaja svaki dan, piše Real Simple.

Jaja su prava nutritivna „bomba“, a zbog svoje gustoće hranjivih sastojaka mnogi ih s razlogom svrstavaju u superhranu.

„Jaja s razlogom nose naziv nutritivna bomba. Ona obezbjeđuju proteine i masti, ali su i odličan izvor mikronutrijenata poput kolina, selena, kalcija, željeza, cinka, vitamina D, vitamina B12, folata, biotina, vitamina B6 te omega 3 i omega 6 masnih kiselina“, pojašnjava dijetetičarka Courtney Pelitera.

Svi ovi nutrijenti doprinose zdravlju organizma.

„Kvalitetni proteini iz jaja pomažu očuvanju mišića i osjećaju sitosti, kolin podržava rad mozga, vitamin D jača imunitet i kosti, dok antioksidansi lutein i zeaksantin štite vid, pamćenje i nervnu funkciju“, dodaje dijetetičarka Ali McGowan.

Godinama su jaja bila na lošem glasu zbog kolesterola, no stručnjaci danas naglašavaju da su se naučne spoznaje promijenile.

„Jaja su dobijala kritike zbog oko pet grama masti po jajetu i 1,5 gram zasićenih masti. Također sadrže oko 200 mg prehrambenog kolesterola, što je izazivalo najveću zabrinutost“, navodi Pelitera.

Ipak, savremena istraživanja drugačije tumače povezanost prehrane i kolesterola.

McGowan pojašnjava da se danas zna da je zasićena mast — a ne kolesterol iz hrane — snažniji faktor koji utiče na porast LDL („lošeg“) kolesterola, dok jaja sadrže tek umjerene količine zasićenih masti.

„Nekada se preporučivalo ograničiti unos kolesterola iz hrane na 300 mg dnevno. Nakon novih istraživanja, Američka udruga za srce (AHA) priznaje da prehrambeni kolesterol nije isto što i kolesterol u krvi i da jedno ne mora uticati na drugo“, kaže Pelitera.

Dijetetičarka Lindsey Joe podsjeća da je kolesterol važan za stvaranje hormona i pravilnu probavu te da ga organizam ne smije potpuno izbjegavati.

Kada je riječ o svakodnevnoj konzumaciji, stručnjaci navode da je jedno jaje dnevno siguran izbor za većinu zdravih odraslih osoba.

„Za mnoge ljude jedno jaje dnevno ne utiče značajno na kolesterol. Neka istraživanja čak pokazuju da umjeren unos jaja podržava zdravlje mišića i duži osjećaj sitosti zahvaljujući visokokvalitetnim proteinima“, kaže McGowan.

Postoje i studije koje govore da dva jaja dnevno, uz prehranu siromašnu zasićenim mastima, mogu sniziti LDL vrijednosti. Ipak, stručnjaci savjetuju oprez osobama koje imaju povećan rizik od srčanih bolesti te preporučuju konsultacije s ljekarom prije povećanja dnevnog unosa.

Za one koji žele smanjiti unos masti, bjelanca su dobra alternativa, dok žumance nosi većinu mikronutrijenata.

Zaključak je da jaja, kada se konzumiraju umjereno i u okviru uravnotežene prehrane, mogu doprinijeti zdravom radu metabolizma, imunološkog sistema, kostiju, ćelija i mozga.