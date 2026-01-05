Kada i kako uzimati vitamine: Vrijeme unosa je važnije nego što mislite

Oni su odgovorni za pravilan tok gotovo svih procesa u tijelu, od rada srca do rasta kose, a da bi vitamini zaista bili korisni, važno je znati kada i kako ih uzimati.

Nije svejedno koje vitamine pijete zajedno, niti u koje doba dana, jer pogrešna kombinacija ili loš tajming mogu umanjiti njihovo djelovanje.

Vitamini koji se uzimaju uz obrok i oni za jutro

Vitamini A, E, D i K spadaju u grupu vitamina rastvorljivih u mastima i organizam ih najbolje apsorbira kada se uzimaju uz obrok koji sadrži barem malu količinu masnoće. Masnoće u probavnom sistemu potiču lučenje žuči i enzima, što omogućava ovim vitaminima da se lakše transportuju do jetre i pravilno iskoriste. Dovoljna je i skromna količina masti da bi se taj proces aktivirao.

Kalcij, koji je ključan za zdravlje kostiju i zuba, nema strogo definisano vrijeme unosa, ali je važno obratiti pažnju na kombinovanje s drugim suplementima. Ako se istovremeno uzimaju željezo ili cink, kalcij može biti potisnut, jer se ovi minerali takmiče za apsorpciju. Zato je preporučljivo napraviti razmak od barem sat do sat i po između njihovog uzimanja.

Vitamini B grupe imaju posebnu ulogu jer, osim što učestvuju u metabolizmu i radu nervnog sistema, mogu djelovati i stimulativno. Upravo zbog tog efekta, najbolje ih je uzimati ujutro, uz doručak, kako bi tokom dana doprinijeli boljoj koncentraciji i većem nivou energije.

Večernji suplementi i vitamini bez ograničenja

Magnezij i željezo se najčešće preporučuju u večernjim satima ili neposredno prije spavanja. Magnezij, u zavisnosti od doze, može imati blago laksativno djelovanje, što ga čini nepraktičnim tokom dana. Kod željeza je važno znati da kofein može smanjiti njegovu apsorpciju, pa osobe koje piju mnogo kafe imaju više koristi ako ga uzimaju navečer. Također, obroci bogati vlaknima mogu otežati apsorpciju ovih minerala, što je još jedan razlog za kasniji unos.

Vitamin C, kao vitamin rastvorljiv u vodi, nema stroga vremenska ograničenja i može se uzimati u bilo koje doba dana. Ipak, preporučuje se da se popije uz čašu vode kako bi se olakšala apsorpcija i smanjila mogućnost iritacije želuca.

