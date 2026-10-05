Zmajevi večeras protiv Poljske u Zenici

Reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 20:45 sati na stadionu Bilino polje u Zenici dočekuje Poljsku u četvrtom kolu grupe B4 UEFA Lige nacija.

Zmajevi susret dočekuju sa drugog mjesta na tabeli i pet osvojenih bodova. Švedska je prva sa sedam bodova, Poljska ima četiri, dok je Rumunija bez bodova.

Bosna i Hercegovina je u prvom međusobnom susretu sa Poljskom u ovom ciklusu odigrala 0:0, pa večerašnji duel može imati veliki značaj u borbi za vrh grupe.

Zmajevi traže važnu pobjedu pred domaćom publikom

Reprezentativci BiH službeni trening pred utakmicu odradili su sinoć, a susret će suditi Jérémie Pignard iz Francuske.

Nakon večerašnjeg duela, Zmajeve u novembru očekuju još gostovanje Švedskoj i domaća utakmica protiv Rumunije, čime će biti završena grupna faza Lige nacija.