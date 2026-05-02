Otkriveni detalji najnovijeg iranskog prijedloga za kraj rata, Trump odbija prijedlog

Iran je predložio da se Hormuški moreuz ponovo otvori za plovidbu i da SAD ukine blokadu iranskih luka, dok bi se pregovori o iranskom nuklearnom programu ostavili za kasniju fazu, izjavio je visoki iranski zvaničnik.

Prema tom prijedlogu, rat bi bio okončan uz garancije da Izrael i Sjedinjene Američke Države neće ponovo napasti Iran. Nakon toga bi uslijedili pregovori o ograničenjima iranskog nuklearnog programa u zamjenu za ukidanje sankcija.

Iran traži da Washington prizna njegovo pravo na obogaćivanje uranija u mirnodopske svrhe, čak i ako pristane na obustavu tog procesa. Teheran tvrdi da je njegov nuklearni program mirnodopski.

Američki predsjednik Donald Trump poručio je da “nije zadovoljan” najnovijim iranskim prijedlogom, navodeći da Teheran “traži stvari” na koje ne može pristati. Washington insistira da se sukob ne može okončati bez dogovora kojim bi se spriječilo da Iran ikada dođe do nuklearnog oružja.

Iran više od dva mjeseca blokira gotovo svu plovidbu iz Zaljeva, osim vlastite, dok su Sjedinjene Američke Države prošlog mjeseca uvele blokadu brodova koji polaze iz iranskih luka. Hormuški moreuz smatra se jednim od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca za trgovinu energentima.

Prema navodima stranih agencija, novi iranski prijedlog dostavljen je Sjedinjenim Američkim Državama preko posrednika. Teheran ga predstavlja kao pokušaj da se stvore uslovi za šire pregovore, dok Washington za sada ostaje pri stavu da nuklearno pitanje mora biti riješeno prije konačnog dogovora.